Bărbatul, care poartă numele de Toko, a comandat costumul la o agenție numită Zeppet, care și-a petrecut 40 de zile făcând ținuta Collie la comandă.

„L-am făcut pentru că arată real când îl port. Preferatele mele sunt animalele patrupede, mai ales cele drăguțe. M-am hotărât să fac un câine. Este rasa mea preferată de câini”, a spus bărbatul.

Toko a postat un videoclip pe canalul său de YouTube pe data de 12 aprilie, unde încearcă costumul de Border Collie și se transformă într-un câine, făcând mișcări asemănătoare patrupedului.

„Am comandat un costum! Datorită ție, mi-am putut îndeplini visul de a deveni animal!”, a fost mesajul transmis de bărbat companiei care i-a realizazt costumul.

Un angajat de la Zeppet a declarat că realizarea costumului a fost una dificilă, deoarece necesită o perioadă semnificativă de timp pentru a studia modul în care figura câinelui poate corespunde unei figuri umane: „Ideea este că scheletul unui câine poate fi reprodus pe scheletul unui om.

Deoarece structura scheletului este foarte diferită, am petrecut mult timp studiind cum să-l facem să arate ca un câine. În plus, am colectat fotografii făcute din diferite unghiuri, astfel încât blana frumoasă poată fi reprodusă, astfel încât să arate natural”.

Compania japoneză care a creat costumul, Zeppet, a postat şi o serie de imagini din unghiuri diferite, în caz că vor mai apărea şi alţi doritori.

