VIDEO VIRAL / „Așa a zis bunica!”. Vloggerul Mircea Bravo și comunitatea Declic au lansat un clip prin care îndeamnă oamenii să iasă la vot, la alegerile din 26 mai

Clipul se numește „Așa a zis bunica” și promovează un mesaj serios într-o manieră umoristică. Tânărul îi cere bani bunicii pentru a-și duce prietena la Paris chiar în perioada în care au loc alegerile. Bunica îl ceartă și îi spune că trebuie să meargă la vot, însă el caută diverse scuze: că „nu e cu alegerile”, nu îl interesează politica, ori că „toți îs la fel”, ori un vot în plus sau în minus nu contează.

Mai departe, bătrâna îl pune exact în situația în care nu ar putea să aleagă, ci i s-ar impune să meargă, de exemplu, la Căciulata, în loc de Paris, și să nu meargă singur cu prietena lui, ci să-i însoțească și bunicul.

AȘA A ZIS BUNICA! AȘA A ZIS BUNICA! Publicată de Mircea Bravo pe Marţi, 30 aprilie 2019

„Nu tu ai zis? Un om în plus sau în minus nu contează. Ah, nu îți place? Noi așa am trăit. Am gătat școala, ne-o pus sapa-n mână și la drum. N-am avut de ales. (…) Apăi voi aveți o mie și o sută de filme, noi aveam unul pe lună. Nu am avut de ales. Și amu voi, când aveți de ales, lăsați pe altul să vie să aleagă în locul vostru? Păi sunteți normali?”, spune bunica în videoclip.

Campania este realizată de comunitatea Declic și vloggerul Mircea Bravo și se desfășoară sub sloganul „Bunicii noștri nu au avut de ales. Tu ai. Ieși la vot pe 26 mai”.

În doar două zile de la lansare, clipul a strâns peste 3,1 milioane de vizualizări și aproape 80.000 de aprecieri.

