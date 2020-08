Presa de peste Ocean a scris în repetate rânduri despre rivalitatea dintre prima doamnă a SUA și fiica președintelui, care îi este și consilierul tatălui său.

Cele două sunt acum din nou în centrul atenției, după reacția pe care a avut-o Melania Trump, atunci când Ivanka a urcat pe scenă lângă tatăl ei, notează Business Insider.

Prima doamnă a SUA a zâmbit larg, iar după ce Ivanka a trecut s-a încruntat.

Imaginile au devenit virale și au fost comentate de internauți pe Twitter.

Melania Trump gives Ivanka Trump that look that „I like you only because I have to”.#RNC2020 #RNCConvention pic.twitter.com/ylkCju1SdM