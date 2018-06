Virgin Radio Romania a fost partener media al evenimentului și a avut un spațiu special amenajat în cadrul festivalului. Aici au fost prezenți și Bogdan și Shurubel, realizatorii emisiunii Virgin Tonic. Duminică seară i-am întâlnit în aeroportul de la Iași, veneau spre București. I-am întrebat ce părere Afterhills: “A fost foarte tare ( la Afterhills- n.r.). Oamenii au fost prietenoși. Nu ne așteptam să vedem atât de multe zâmbete. Moldova avea nevoie de așa ceva”, ne-a zis Andrei Lăcătuș, alias Shurubel.

“Am vorbit cu oameni care au fost și anul trecut și ne-au zis cât că a crescut și așteptările pentru anul trecut sunt și mai mari”, l-a completat Bogdan Ciudoiu.

Care e povestea Zebrei Virgin

“Am apucat să explorăm toate scenele la rând. În primul rând am luat toate standurile cu mâncare la rând, extrem de multe. Noi suntem mâncăcioși și apoi am văzut care sunt distracțiile. A fost foarte mișto că a existat o scenă de Comedy. Teo, Vio și Costel au fost geniali astăzi ( duminică- n.r.). Era full la ei.. la Subcarpați a fost boombă. A arătat foarte bine, Afterhills a arătat european, a arătat profi”, a mai spus Shurubel.

Cu siguranță că toți cei care au fost la festivalul de la Iași au dat cu ochii de “zebra” care dansa. Erau de fapt două persoane care purtau un costum ce imita o Zebră și oricine a vrut s-a pozat cu ea. “A înnebunit lumea cu zebra. Avem o zebră, Zebra Virgin care se plimbă printre oameni. Trebuie să prinzi zebra aia, să faci o poză cu ea și să o pozezi pe Insta cu hashtag zebra virgin. Maamă, deci ce s-a întâmplat. Pur și simplu alergau copiii după ea. Zebra e distractivă, e ceva la care nu te aștepți. E singura zebră care dansează. O să mergem la toate festivalurile cu ea”, ne-au mai zis matinalii de la Virgin Radio.

La Afterhills au fost peste 40.000 de persoane în fiecare zi, oameni veniți din toată țara, dar și din alte țări din Europa.

