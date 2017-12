Din păcate, în fiecare an, multe persoane ajung la spital cu răni oculare grave sau care își pierd vederea din cauza petardelor sau a dopurilor de la sticlele de șampanie. Au fost ani, cu sute de astfel de accidente și chiar 40 de operații într-o singură noapte, cea de Revelion.

Chiar dacă numărul acestor accidente a scăzut mult, totuși drama unui singur om care își pierde vederea este fără margini. De aceea, prof dr Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, explică pentru Libertatea cum să ne protejăm ochii de astfel de accidente, mai ales că mulți oameni sunt victime colaterale.

”Mulți sunt victime colaterale. Sunt oameni care au proteză oculară din cauza petardelor. Mai sunt și oameni care și-au pierdut un ochi sau chiar vederea în totalitate. De exemplu, un copil visa să ajungă pilot. A fost rănit de o petardă și și-a pierdut un ochi. Un copil care pierde un ochi are viitorul amputat. Vă dați seama ce suferință pentru copil și familia lui”, spune medicul oftalmolog.

Mai sunt și cazuri în care au fost afectați ambii ochi, sau oameni care au murit din sperietură.

”Un bărbat stătea la masă cu soția. A intrat o petardă pe geam și i-a scos ochiul. Un altul a făcut infarct, după ce un copil i-a pus o petardă pe pălărie. Nu l-a afectat grav petarda, dar s-a speriat și a murit. Ar trebui să se ocupte de petarde numai cei care sunt de meserie”, mai spune prof dr Monica Pop.

Și chiar dacă numărul persoanelor rănite de petarde a scăzut, părinții , dar și adulții trebuie să știe că folosirea lor reprezintă un risc major, o singură petardă putând provoca un dezastru.

Legat de arsura provocată de obiectele pirotehnice, medicul Monica Pop spune că tratarea poate dura și câteva luni.

”Tratarea unei arsuri oculare poate dura chiar și câteva luni, depinde cât este de puternică, iar unii au nevoie chiar de transplant de cornee. Dar pot fi și alte complicații, până la dezlipiri de retină. Ne bucurăm când putem face ceva pentru răniții care ajung la noi”, adaugă managerul Spitalului de Urgențe Oftalmologice.

Alte accidente care au loc de sărbători sunt leziunile produse de dopul de la sticla de șampanie.

”În plus, în fiecare an, avem cazuri de persoane care suferă traumatisme după ce le-a sărit în ochi dopul de la sticla de șampanie. Rana poate fi uneori foarte gravă. Tot așa se poate pierde ochiul. Am avut un bărbat care spunea că în viașa lui a desfăcut 40.000 de sticle de șampanie , iar la 40.001 i-a sărit dopul în ochi. Nu putea să creadă că i s-a întîmplat lui așa ceva. Iar alte accidente sunt cele casnice, când ținând în mână un obiect tărios, dar gândindu-te la altceva, se produce un accident”, mai spune medicul.

De aceea, prof dr Monica Pop, atenționează ”boala și accidentul nu aleg”. Să nu credem că nouă nu ni se poate întâmpla un accident, chiar dacă am făcut o manevă de nenumărate ori. Să ne protejăm ochii. Ochiul este foarte sensibil.

”Pe vremuri erau multe accidente provocate de explozia sifonului. Acum avem petarde, dopuri de șampanie, obiecte ascuțite sau lumini prea puternice. Mai mult, la spital au ajuns persoane ciupite de ochi de păsările de companie sau care s-au înțepat în ochi în acele plantelor de interior. Atenție la jocurile copiilor, acele cornete prin care suflă ace de gămălie, am sute de pacienți răniți, prin care suflă orez. Așadar, aveți grijă, în primul rând, de copii, să nu folosescă petarde. Aveți grijă cum desfaceți sticlele de șampanie. Pentru că, vederea, după viață, este cea mai importantă”, ne sfătuiește medicul oftalmolog.