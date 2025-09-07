Cele două opțiuni ale Ungariei, în viziunea lui Viktor Orban

Premierul Viktor Orban spune că următoarele alegeri le-ar oferi cetățenilor țării sale posibilitatea de a alege între un partid pregătit să acționeze singur și unul care ar aduce „haos și sărăcie” prin alinierea mai apropiată a Ungariei la Uniunea Europeană (UE), relatează Reuters.

„Ungaria are doar două opţiuni din punct de vedere strategic”, a declarat Orban susţinătorilor partidului său de dreapta, Fidesz.

„O opţiune este să ne alăturăm politicii de la Bruxelles. În opinia mea, acest lucru ar fi catastrofal, cu consecinţe care ne-ar împinge în haos şi sărăcie”, a adăugat el.

Orban, care a declarat că UE riscă să se destrame în următorul deceniu, încearcă să respingă provocarea venită din partea lui Peter Magyar, contracandidatul său de centru-dreapta, prin reduceri fiscale pentru familii, bonuri de masă pentru pensionari şi program de subvenţionare a creditelor ipotecare pentru persoanele care achiziţionează prima locuinţă, potrivit sursei citate.

Premierul Ungariei a avut mai multe dispute cu UE pe tema drepturilor migranţilor, ale comunităţii LGBT, a libertăţii justiţiei şi a mediului academic, precum şi a sprijinului pentru Ucraina de la invazia Rusiei în februarie 2022.

Ce promite contracandidatul lui Orban

Viktor Orban, aflat la putere din 2010, se confruntă cu ceea ce analiştii politici consideră că ar putea fi cele mai dificile alegeri pentru el anul viitor.

La rândul lui, Peter Magyar, un fost membru al guvernului al cărui partid Tisza devansează Fidesz-ul lui Orban în majoritatea sondajelor, a declarat duminică dimineaţa că Ungaria se confruntă cu multiple crize simultane.

El a precizat că dacă va fi ales va relansa economia Ungariei prin deblocarea a miliarde de euro din fondurile UE suspendate din cauza reformelor lui Orban în domeniul statului de drept, prin eradicarea corupţiei şi introducerea unui impozit pe marile averi, reducând în acelaşi timp impozitele pentru veniturile mici.

„Ţara noastră va fi din nou un membru activ şi credibil al Uniunii Europene şi al NATO, nu un obstacol, ci un aliat valoros şi constructiv”, a declarat Magyar, potrivit sursei citate.

