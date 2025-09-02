O vilă ascunsă, lăsată cu tot ce avea în ea

Tânăra, cunoscută pe TikTok ca @Shell_ExploresUK, originară din Berkshire, postează constant filmări din locuri abandonate, de la cinematografe la săli de bowling și case părăsite. Dar de această dată, descoperirea a uimit-o.

Construcția este înconjurată de copaci, iar din exterior se vede doar etajul superior. Odată intrată în casă, Shell a fotografiat dormitoare, băi, bucătăria și livingul. În unele camere, tavanul s-a prăbușit, dar multe încăperi sunt în stare bună, cu mobilierul neatins.

„Poate că vila are prea multe amintiri din vremuri fericite și nu se poate întoarce ca să le înfrunte sau poate o păstrează ca investiție”, a scris exploratoarea.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Ceea ce a șocat-o cel mai mult a fost faptul că locuința era plină de fotografii de familie, lăsate în rame pe pereți și pe mobilă. Printre ele, o imagine cu presupusul proprietar, un investitor din industria petrolului numit „Bob”, și fiica sa.

Mașini de lux și obiecte personale, blocate în timp

În garaj, Shell a găsit un Jaguar negru și un BMW lăsate în urmă, alături de cutii cu produse petroliere de la BP North Sea și chiar uleiuri aduse din Arabia Saudită. În casă, haine, periuțe de dinți, cărți și jucării stau încă la locul lor.

Alimentele descoperite în frigider și în congelator aveau date de expirare din 2013 și 2014, semn că familia a plecat în grabă în urmă cu peste un deceniu. „Știu, nu-mi vine să cred că au lăsat atâtea fotografii de familie în urmă”, a răspuns exploratoarea la comentariile urmăritorilor.

Povestea unui abandon misterios

Potrivit relatării sale, Bob ar fi locuit aici cu partenera și fiica lor, însă după o despărțire în 2014, el s-ar fi mutat într-o altă vilă din Londra, lăsând în urmă casa și aproape toate bunurile.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Într-o fotografie publicată de exploratoare apare chiar un bilet scris de mână de un copil, lăsat înramat lângă șemineu. Internauții au fost toți fascinați de descoperire dar descoperirea rămâne un mister: de ce ar părăsi cineva o proprietate de milioane de euro, lăsând totul neatins?

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE