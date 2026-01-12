În centrul atenției se află M&S Fetească Regală 2024 (11,5%), descris de publicația engleză ca fiind „aromatic și floral, cu note florale și citrice, ca și cum ai intra într‑o florărie în luna mai”.

Sticla de vin Fetească Regală costă 7,5 lire sterline – Marea Britanie Foto: Marksandspencer.com

„Aromat și floral, cu note de flori și citrice, ca și cum ai păși într-o florărie în luna mai, acest vin românesc fermecător se potrivește perfect cu pește, carne de pasăre ușoară, preparate vegetariene și salate colorate”, spune Charlotte Kristensen, expertă în vinuri.

„Are un parfum intens de petale de trandafir, caprifoi și piersică albă. Gustul are note vii de citrice și ananas, cu un final de piper alb și o ușoară notă de dulceață.”, aflăm din descrierea de pe site-ul supermarketului.

Vinul alb românesc costă 7,50 £, aproximativ 44 de lei, în supermarketurile din Marea Britanie.

Pe lângă această recomandare, experta include și alte sugestii interesante pentru iubitorii de vinuri accesibile, sub 15 lire sterline:

The Old Serial Block 008 Georgian Saperavi 2020 (13%) – preț 12 £ (aproximativ 70 de lei) – Un vin roșu intens din Georgia „cu note cărnoase, pământii și fructe de pădure închise la culoare, maturat 18 luni în stejar”, perfect pentru lunile reci de iarnă.

Braucol 2024 (12,5%) – preț 9,50 £ (aproximativ 56 de lei) – Un vin roșu neînvechit din sud‑vestul Franței cu „arome de mure sălbatice, note florale și un ușor accent de piper verde, ideal alături de vânat sau mâncăruri ușor condimentate”.

Famille Testuz Lavaux Chasselas Elveția 2024 (12,2%) – preț 13,95 £ (aproximativ 82 de lei) – Un vin alb elvețian „sărat și crocant, cu note de coajă zdrobită, fructe de livadă, coajă de lămâie și un final foarte sec și răcoritor”, servit ideal cu fructe de mare sau pește crud și afumat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE