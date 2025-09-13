Nostalgia muzicii pe vinil recucerește România

Pe aleile prăfuite ale târgului de vechituri din București, printre ceasuri care nu mai ticăie, tablouri cu rame rupte, dar și altele de mare valoare, alături de telefoane cu disc vechi de peste 40 de ani, se adună o lume aparte.

Aici, vinilurile, discurile negre pe care puțini dintre noi le-am prins, cu coperți mari și colorate, acum adesea rupte și șifonate, dar purtând titluri ce poartă amprenta unei alte epoci sunt la mare căutare.

Sunt zeci de cutii de carton, majoritatea provenite de la bananele din Egipt, care îi „găzduiesc” pe Gică Petrescu, Ioana Radu, Benone Sinulescu, dar și pe interpreți internaționali.

Un vinil cu Benone Sinulescu se vinde cu zece lei în târgul din Valea Cascadelor. Foto: Andrei Crăițoiu
Un vinil cu Benone Sinulescu se vinde cu zece lei în târgul din Valea Cascadelor. Foto: Andrei Crăițoiu

Negocierile sunt în toi, însă vinilurile vechi de peste cinci decenii se vând la prețuri mici: 5-10 lei, în funcție de titlu.

„Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”, strigă un vânzător, ridicând deasupra capului un disc cu Romica Puceanu din 1969.

Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Recomandări
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

În jurul lui, cumpărătorii se înghesuie ca la un mic ritual al nostalgiei. Nu toți au acasă un pick-up, dar toți sunt atrași de strigătul comerciantului.

Fiecare vinil poartă povestea unei generații

Cei trecuți de 40 de ani dau din mâini și transpiră serios pentru un album cu Phoenix sau Compact, amintindu-și de vremurile când îl ascultau pe ascuns, cu acul pick-up-ului tremurând pe vinil.

Cei mai tineri, care abia acum descoperă ce înseamnă cu adevărat un disc de vinil, își scot telefoanele din buzunare și caută pe internet cât valorează un album cu Beatles sau Pink Floyd.

E clar că fiecare vinil poartă cu el nu doar muzică, ci și povestea unei generații.

În târgul din sectorul 6, lumea este interesată de vinilurile vechi de 50 de ani. Foto: Andrei CrăițoiuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

„Caut vocea tinereții mele. O găsesc aici”

Mirosul de carton vechi, grafica copertelor și muzica de peste 50 de ani, în unele cazuri, creează un parfum pe care niciun playlist digital nu-l poate reproduce.

Spotify sau Apple Podcasts nu există pentru un bătrân cu pălărie care răsfoiește tacticos grămezile de discuri.

„Caut vocea tinereții mele. O găsesc aici, pe vinil. O caut pe Irina Loghin. Dacă o găsesc, sunt cel mai fericit.” Și-ar mai fi interesat de muzica Andei Călugăreanu.

„În fiecare weekend aduc cam o sută de discuri noi”

Mirosul de mici și fumul grătarelor se amestecă cu praful ridicat de pașii grăbiți ai oamenilor care se înghesuie printre tarabe.

Însă, dincolo de hainele second-hand pe care le aduce din Germania și Austria, plus mobilierul masiv din anii 70, atracția principală rămân discurile de vinil.

„În fiecare weekend aduc cam o sută de discuri noi. Am oamenii mei care mi le livrează. Clienți? Balamuc! Cine mai dă un disc cu nea Gică Petrescu sau cu Ionela Prodan la zece lei?! Să vezi cât costă prin anticariate”, spune domnul Mihai.

În târgul din sectorul 6, lumea este interesată de vinilurile vechi de 50 de ani. Foto: Andrei Crăițoiu
În târgul din sectorul 6, lumea este interesată de vinilurile vechi de 50 de ani. Foto: Andrei Crăițoiu

„Beatles, Pink Floyd, Queen pot să ajungă și la 500 de lei”

Domnul Mihai vinde în târgul din sectorul 6, Valea Cascadelor, de peste zece ani, iar lumea îl cunoaște bine.

Un profesor îi cere daune morale de 50.000 de lei unui elev care l-a numit „bulangiu”. Anterior, cadrul didactic a refuzat să-i strângă mâna
Recomandări
Un profesor îi cere daune morale de 50.000 de lei unui elev care l-a numit „bulangiu”. Anterior, cadrul didactic a refuzat să-i strângă mâna

„Discul ăsta cu Phoenix e o sută de lei! E raritate. Îl vând, nu-mi fac griji. Am vândut opere grele de tot, puternice. Beatles, Pink Floyd, Queen pot să ajungă și la 400–500 de lei bucata, depinde de ediție și de stare. Unele sunt impecabile, altele au cartonul rupt, sunt de zeci și zeci de ani… Ce Doamne iartă-mă!”, continuă povestea.

Cei mai fideli clienți par a fi cei trecuți de 40 de ani. „Eu am avut pick-up în anii 80. Ascultam Compact, Iris, Mircea Baniciu… Astăzi încerc să refac colecția de atunci. Îți dai seama, pentru mine, fiecare vinil e o bucată de viață”, spune cu emoție domnul Florin.

Și tinerii au descoperit pasiunea muzicii pe vinil

Lângă domnul Mihai, un cuplu de vreo 30–35 de ani. Au pus ochii pe un vinil cu Joe Loss și unul cu Bill Haley. „Muzică rock autentică de la mama ei! Istorie în direct, copilași”, intervine vânzătorul.

„Mi-am scos banii de tarabă. Am vândut cinci, șase bucăți până acum. Am avut un Rolling Stones, l-am dat cu 50 de lei”, spune el.

Pe lângă colecționari, există și o mică piață de speculă. Mulți tineri răsfoiesc rapid albumele, fac poze cu Google Lens și verifică prețul pe site-uri internaționale.

În târgul din sectorul 6, lumea este interesată de vinilurile vechi de 50 de ani. Foto: Andrei Crăițoiu
În târgul din sectorul 6, lumea este interesată de vinilurile vechi de 50 de ani. Foto: Andrei Crăițoiu

„Sunt discuri pe care le cumperi aici cu 10 lei și le vinzi online cu 100 de euro. E business curat. De ce să nu profităm?”, recunoaște un cumpărător.

Așadar, pentru unii, vinilul înseamnă afacere. Pentru alții, pasiune. Dar pentru toți, târgul rămâne locul unde vânzătorii și colecționarii se cunosc de-o viață, iar fiecare weekend spune o altă poveste.

Povestea primelor materiale muzicale din România

Electrecord începe în 1932, când comerciantul evreu Nathan Mischonzniki cumpără din Germania mai multe echipamente de producție și le aduce în România, punând astfel bazele fabricii de discuri.

Conform site-ului oficial, până în 1937 compania nu avea un studio de înregistrare propriu și se limita la multiplicarea plăcilor produse în străinătate.

În această perioadă, chiar și înregistrările românești se realizau peste hotare, la firma germană Kristall. După cinci ani de la înființare, Electrecord începe să producă primele materiale muzicale în studioul propriu.

Până la sfârșitul războiului, compania produce aproximativ 70.000 de discuri anual, principalii clienți fiind Radioul, Ministerul Propagandei și Societatea Compozitorilor Români. Electrecord colaborează și cu renumitele case de producție Columbia și Odeon, dar editează și materiale publicitare pentru firme comerciale.

În târgul din sectorul 6, lumea este interesată de vinilurile vechi de 50 de ani. Foto: Andrei Crăițoiu
În târgul din sectorul 6, lumea este interesată de vinilurile vechi de 50 de ani. Foto: Andrei Crăițoiu

Anii de glorie pentru vinilurile Electrecord

În 1948, societatea este naționalizată, după care utilajele și tehnologiile sunt modernizate. Tirajele cresc, iar din 1956 apar și discurile de vinil, în paralel cu plăcile de ebonită.

„În 1967 se trece la imprimarea exclusivă pe discuri de vinil și se pune în practică o metodă de înregistrare pseudostereofonică: uneori orchestra este repartizată pe un canal, iar vocea pe celălalt”, notează casa de discuri.

În 1973 apar primele discuri stereo, compatibile însă și cu pick-up-urile mono. În anii 80, tirajul anual ajunge la 6–7 milioane de copii. După Revoluție, vinilul a fost rapid înlocuit de casete audio și apoi de CD-uri.

În ultimii ani, vinilul a revenit și în România, dar ca nișă pentru colecționari, cu reeditări de albume clasice românești și importuri de discuri internaționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bătaie cu bâte și topoare în plină stradă la Craiova: un mort și patru răniți. Polițiștii au reținut 3 oameni

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
Elle.ro
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: „Clar că am vrut...”
gsp
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
GSP.RO
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
GSP.RO
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
Parteneri
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Cum arată palatul de un milion de euro în care locuiește Serghei Mizil: statuie dedicată tatălui și o cameră plină cu băuturi scumpe
Tvmania.ro
Cum arată palatul de un milion de euro în care locuiește Serghei Mizil: statuie dedicată tatălui și o cameră plină cu băuturi scumpe

Alte știri

România are de două ori mai multe posturi pentru profesori rămase neocupate în școli, față de acum 10 ani. Numărul profesorilor tineri scade
Știri România 16:11
România are de două ori mai multe posturi pentru profesori rămase neocupate în școli, față de acum 10 ani. Numărul profesorilor tineri scade
Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă? „Scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă”
Știri România 14:22
Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă? „Scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă”
Parteneri
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Adevarul.ro
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
Fanatik.ro
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Cât costă școala privată unde învață băiețelul lui Ștefan Bănică Jr și al Laviniei Pîrva. Alexandru are șase ani și e coleg cu fetița Alessandrei Stoicescu
Stiri Mondene 15:39
Cât costă școala privată unde învață băiețelul lui Ștefan Bănică Jr și al Laviniei Pîrva. Alexandru are șase ani și e coleg cu fetița Alessandrei Stoicescu
Horia Moculescu muncește la 88 de ani. În ce proiect s-a implicat și cum s-a descurcat: „La nevoie folosește o mască de oxigen”
Stiri Mondene 14:41
Horia Moculescu muncește la 88 de ani. În ce proiect s-a implicat și cum s-a descurcat: „La nevoie folosește o mască de oxigen”
Parteneri
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Elle.ro
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
TVMania.ro
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident
ObservatorNews.ro
Un mort și patru răniți după o răfuială cu bâte pe stradă, la Craiova. Scandalul ar fi pornit după un accident
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Noul OZN din România este finalizat în proporție de 85% » Ultimele informații de pe șantier
GSP.ro
Noul OZN din România este finalizat în proporție de 85% » Ultimele informații de pe șantier
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
GSP.ro
Un comentator Eurosport atacă vedeta momentului: „Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA”
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Wowbiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Detalii inedite despre ucigașul lui Charlie Kirk. Vecinii și colegii lui Tyler Robinson fac mărturisiri incredibile: „Era un copil obişnuit”
KanalD.ro
Detalii inedite despre ucigașul lui Charlie Kirk. Vecinii și colegii lui Tyler Robinson fac mărturisiri incredibile: „Era un copil obişnuit”

Politic

Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Analiză
Politică 10:00
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Politică 12 sept.
Cărţile de vizită se fac cu foiţă de aur și se decontează prin protocol, la Parlament. O sută de bucăţi costă 310 lei: „Am fost un pic şocat”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
Fanatik.ro
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice