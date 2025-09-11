„De ani de zile, stânga radicală compară americani remarcabili precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul cu care ne confruntăm astăzi în ţara noastră, şi acest lucru trebuie să înceteze imediat”, a acuzat preşedintele american într-un videoclip publicat pe reţeaua sa Truth Social.

Donald Trump promite găsirea celor care „au contribuit” la asasinarea activistului MAGA

„Administraţia mea îi va găsi pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la orice altă formă de violenţă politică, inclusiv organizaţiile care îi finanţează şi îi susţin”, a declarat el.

Podcasterul conservator, purtătorul de cuvânt al tinerilor pro-Trump, a fost ucis în timpul unei întâlniri publice la Universitatea Utah Valley. Căutările sunt încă în curs pentru a-l găsi pe trăgător, ale cărui motive rămân deocamdată necunoscute.

Preşedintele american a ordonat coborârea steagurilor în bernă, în semn de omagiu pentru cel care a fost o piesă importantă în ultima sa campanie prezidenţială.

Pasionat de dezbateri cu studenţii, Charlie Kirk participa la un eveniment în aer liber în campusul Universităţii Utah Valley.

Recomandări Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

În jurul prânzului, ora locală, „s-a tras un foc de armă asupra lui Charlie Kirk”, care a fost „evacuat de la faţa locului de gărzile sale de corp”, a anunțat instituția de învățământ pe X.

Guvernatorul din Utah acuză un „asasinat politic”

În imagini video se vede cum acesta, lovit în gât, se prăbuşeşte pe scaun, în timp ce în public se aud ţipete de panică. Potrivit anchetatorilor, glonțul a fost tras de pe acoperişul unei clădiri din campus, de către un bărbat îmbrăcat în negru.

„Vreau să fiu foarte clar, este vorba de un asasinat politic”, a acuzat guvernatorul republican al statului Utah, Spencer Cox.

Fostul preşedinte Joe Biden a cerut ca acest tip de violenţă „să înceteze imediat”, în cor cu alte personalităţi de stânga: Barack Obama, Bernie Sanders sau guvernatorul Californiei Gavin Newsom.

Fostul parlamentar din Utah Jason Chaffetz, care se afla la faţa locului, a explicat pentru canalul Fox News că Charlie Kirk răspundea la o întrebare din public când a fost lovit de un glonţ.

Cine a fost Charlie Kirk

Originar din suburbia Chicago, creştin şi susţinător al purtării armelor de foc, acest tată a doi copii a abandonat studiile pentru a se dedica activismului.

Era liderul unei mişcări de tineret: Turning Point USA. Cofondată în 2012 de influencerul, pe atunci în vârstă de 18 ani, această asociaţie a devenit în decurs de un deceniu cea mai mare grupare de tineri conservatori din Statele Unite.

Recomandări Cu un sacou verde militar și rostind cuvintele „luptă” și „putere” de zeci de ori, Ursula von der Leyen pare să pună UE pe picior de război

Turning Point USA cuprinde o armată de militanţi entuziaşti, dintre care unii au fost trimişi cu autobuzul la Washington la manifestaţia din 6 ianuarie 2021, care a dus la invadarea Capitoliului.

Cu 6,9 milioane de abonaţi pe Instagram şi 3,8 milioane pe YouTube, influenţa sa a fost folosită pe scară largă de Donald Trump pentru a atrage tinerii americani, promovând o concepţie ultratradiţională despre familie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE