Astfel:

pentru funcția de procuror general al României a fost propusă Cristina Chiriac

pentru funcția de adjunct al procurorului general a fost propus Marius Voineag

pentru funcţia de procuror-şef al DNA a fost propus Ioan-Viorel Cerbu

pentru cele două funcţii de procuror-şef adjunct DNA au fost propuși Marinela Mincă și Marius Ionel Ștefan

pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT a fost propus Codrin-Horaţiu Miron

pentru cele două funcţii de procuror-şef adjunct DIICOT au fost propuși Alex Florența și Gill-Julien Grigore-Iacobici.

Motivarea deciziei lui Radu Marinescu în cazul Cristinei Chiriac (Parchetul General): „Experiență profesională vastă și de înalt nivel, dublată de o pregătire juridică remarcabilă, precum și de reale aptitudini manageriale”, plus că a demonstrat „capacitatea de a mobiliza eficient resursele disponibile, cu prioritate pe cele umane” și „manifestă o preocupare deosebită pentru asigurarea independenței operaționale a procurorilor, considerată un pilon fundamental al statului de drept”.

Motivarea deciziei lui Radu Marinescu în cazul lui Ioan-Viorel Cerbu (DNA): „Un procuror cu o experiență profesională foarte bogată”, care „dispune de o bună capacitate de a valorifica, inclusiv în plan managerial, experiența multilaterală dobândită în cadrul DNA, PÎCCJ, DIICOT” și „îmbină cu măiestrie experiența și cunoștințele din domeniul urmăririi penale cu cele de management judiciar”.

Motivarea deciziei lui Radu Marinescu în cazul lui Codrin-Horaţiu Miron (DIICOT): „Prin proiectul de management, a identificat în mod corect direcțiile de acțiune în vederea creșterii capacității operaționale a DIICOT de combatere a criminalității organizate, pentru sporirea calității și eficienței actului de justiție și de identificare a produsului infracțional ce urmează a fi indisponibilizat prin instituirea măsurilor asigurătorii”.

Pasul următor este ca ministrul Marinescu să trimită propunerile la Secţia pentru procurori a CSM pentru avizul consultativ, apoi aceste nume vor ajunge pe masa preşedintelui Nicuşor Dan, care va decide dacă le acceptă sau nu. Amintim că șeful statului și-a dorit să schimbe conducerea DNA și să fie numită o persoană agreată de el.

Pentru posturile de şef şi şef adjunct la DNA, DIICOT și Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-au înscris 18 candidaţi. Bogdan Pîrlog a candidat şi pentru șefia DIICOT, și pentru șefia Parchetului General, dar după câteva zile și-a retras candidatura pentru DIICOT.

În acest moment, șeful DNA este Marius Voineag, DIICOT este condus de Alina Albu, iar șeful Parchetului General este Alex Florența. Mandatele lor vor expira în această primăvară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE