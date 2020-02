De Valentina Postelnicu,

„Nu candidez. O să susţin o echipă care să coordoneze şi să relanseze partidul pentru alegerile locale şi parlamentare. (…) Să vedem cu ce reformă vine fiecare candidat, echipa pe care o are în jur. Nu am discutat despre aceste lucruri (dacă sunt mai mulţi candidaţi – n.r.), probabil că astăzi vom afla mai multe, nu fac parte din echipa de conducere a PSD. Probabil, astăzi, vedem dacă preşedintele interimar va candida, eu sper să candideze şi sper să ne pregătim cât mai repede pentru alegeri. Îl susţin pe domnul Ciolacu, a preluat într-o perioadă dificilă, am văzut că a coordonat foarte bine trecerea moţiunii de cenzură. Deci, eu cred că s-au făcut paşi în direcţia cea bună”, a declarat Dăncilă, la Parlament, înaintea reuniunii CExN al PSD.

Firea nu vrea ca Grindeanu să îl contracandideze pe Ciolacu la şefia PSD

Gabriela Firea a afirmat, la rândul ei, că la Congres ar trebui să candideze pentru şefia partidului doar unul dintre cei doi lideri vehiculaţi în prezent – Marcel Ciolacu şi Sorin Grindeanu, dar amândoi să facă parte din echipa de conducere.

„Aşa ar fi mai bine (să candideze doar unul dintre cei doi – n.r.) pentru că noi ne-am decis să învăţăm din greşelile trecutului. Competiţia este în exterior şi nu în interior. De comun acord, consensual, cred că ar trebui să stabilim care să fie următoarea conducere a PSD, bineînţeles mergând şi pe ideea de competiţie, dar o competiţie între noi nu care să livreze ştiri negative presei şi prin intermediul presei către alegători, să fie dezamăgiţi de noi. Mi-aş dori ca ambii să fie în noua conducere, şi domnul Ciolacu, şi domnul Grindeanu. Acum, cu numărul 1 şi 2, partidul hotărăşte”, a spus Firea, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, întrebată dacă ar trebui să candideze doar unul dintre cei doi – Ciolacu şi Grindeanu.



