Imaginile postate pe contul de Twitter al PES artă cum Frans Timmermans o ignoră pe Viorica Dăncilă, după ce o salută pe Corina Crețu și pe șefa socialiștilor din Austria.

Premierul României zâmbește spre vicepreședintele CE, însă acesta trece mai departe și preferă să îi salute pe cei aflați la balcon, iar apoi o salută și pe persoana de lângă Viorica Dăncilă.

Momentul, la secunda 0.16:

Ready to go! #ItsTime for a more #ProgressiveEurope. Get us to lead the EU!

— PES (@PES_PSE) February 23, 2019