Șefa Executivului a făcut această confuzie chiar la începutul conferinței de presă în orașul Frasin din Suceava.

„Bună ziua! Aș vrea să încep prin a le ura la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc azi ziua onomastică. Suntem într-o vizită în județul Hunedoara, vizită…”, a spus Viorica Dăncilă.

„Suceava”, i-a șoptit președintele PSD Suceava, Ioan Stan.

„În județul Suceava. Am fost în mai multe județe, în Hunedoara, am fost în județul Sălaj, am fost în Maramureș, vom pleca în județul Vaslui. Sunt foarte multe județe pe care vrem să le vizităm”, a continuat Dăncilă, conform newsbucovina.