Viorica Dăncilă afirma, imediat după alegeri, că va avea discuţii telefonice cu omologii săi din Portugalia şi Spania pentru a relua relaţiile cu socialiştii europeni. Premierul a anunţat deja că doreşte ca PSD să rămână în familia socialiştilor europeni, care, în campania electorală, afirmau că au îngheţat relaţiile cu social-democraţii din România, în urma atacului la justiţie şi a mosificărilor aduse legilor din sistemul judiciar.

Întrebată, săptămîna trecută, dacă a primit semnale din partea liderilor europeni după condamnarea lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu am semnale, nu am discutat încă cu liderii europeni. Luni o să plec la Bruxelles şi o să am o întâlnire cu liderii europeni”.

De asemenea, întrebată ce se va întâmpla de acum înainte în privinţa relaţiilor cu socialiştii europeni, ea a spus: „Luni şi marţi voi merge la Bruxelles, voi discuta cu Frans Timmermans, voi discuta cu liderii europeni. Am să sun omologii mei din Portugalia, din Spania, astfel încât să putem să reluăm relaţiile cu socialiştii europeni”.

Președintele Partidului Socialiștilor Europeni, Serghei Stanișev, a anunțat, în mai, în cadrul reuniunii liderilor socialiști la Bruxelles, că relațiile cu PSD, partidul condus de Liviu Dragnea, sunt înghețate până la alegerile europarlamentare.

Soarta rămânerii PSD în familia socialiştilor europeni va fi decisă în luna iunie, mai anunţau oficialii PES.

Citeşte şi:

FOTOREPORTAJ DOCUMENTARIA / Iași, 150.000 de oameni și-o rugăciune într-un singur glas. „Papa se simte acasă între voi. Vă mulțumesc!”

Citește mai multe despre Viorica Dăncilă pe Libertatea.