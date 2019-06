„Acest subiect a făcut mult rău partidului și a polarizat societatea noastră”, a spus Dăncilă, într-un interviu pentru politico.eu. „Vreau ca PSD să devină un partid al echilibrului și, de acum înainte, subiectul justiției nu va mai exista pe agenda guvernului, dar ne vom concentra pe domenii de interes care reprezintă o prioritate pentru oameni, cum ar fi sănătatea, educația și infrastructura”, a mai spus premierul.

Vorbind de spre modificările la legile justiției, Dăncilă a mai spus: „Nu pot spune că această agendă a fost legată doar de domnul Dragnea. Au fost multe probleme care au apărut în spațiul public în ceea ce privește acțiunile împotriva unor oameni care s-au dovedit a fi nevinovați”.

Ea a adăugat că, deși trebuie să existe o dezbatere despre sistemul de justiție din România, PSD a dus, probabil, discuția prea departe.

„Cred că politicienii nu ar trebui să intervină în sistemul de justiție”, a mai spus ea.

Premierul Viorica Dăncilă pleacă, luni, după şedinţa de Guvern, la Bruxelles. Şefa Executivului a anunţat că va efectua o vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu mai mulţi lideri europeni, între care şi prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Vizita premierului vine după pierderea alegerilor europarlamentare şi la o săptămână după condamnarea şi arestarea liderului PSD Liviu Dragnea.

Viorica Dăncilă afirma, imediat după alegeri, că va avea discuţii telefonice cu omologii săi din Portugalia şi Spania pentru a relua relaţiile cu socialiştii europeni. Premierul a anunţat deja că doreşte ca PSD să rămână în familia socialiştilor europeni, care, în campania electorală, afirmau că au îngheţat relaţiile cu social-democraţii din România, în urma atacului la justiţie şi a mosificărilor aduse legilor din sistemul judiciar.

Întrebată, săptămîna trecută, dacă a primit semnale din partea liderilor europeni după condamnarea lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu am semnale, nu am discutat încă cu liderii europeni. Luni o să plec la Bruxelles şi o să am o întâlnire cu liderii europeni”.

De asemenea, întrebată ce se va întâmpla de acum înainte în privinţa relaţiilor cu socialiştii europeni, ea a spus: „Luni şi marţi voi merge la Bruxelles, voi discuta cu Frans Timmermans, voi discuta cu liderii europeni. Am să sun omologii mei din Portugalia, din Spania, astfel încât să putem să reluăm relaţiile cu socialiştii europeni”.

Președintele Partidului Socialiștilor Europeni, Serghei Stanișev, a anunțat, în mai, în cadrul reuniunii liderilor socialiști la Bruxelles, că relațiile cu PSD, partidul condus de Liviu Dragnea, sunt înghețate până la alegerile europarlamentare.

Soarta rămânerii PSD în familia socialiştilor europeni va fi decisă în luna iunie, mai anunţau oficialii PES.

