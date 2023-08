Imediat după dispariția femeii de 35 de ani, care era mama unui băiețel de 6 ani, soțul și apropiații au lansat apeluri de ajutor pentru a o găsi. Poliția de asemenea a publicat fotografia româncei și detalii despre dispariția ei.

Soțul Vioricăi a anunțat poliția despre dispariția femeii și oficialii au cerut ajutorul pentru găsirea acesteia: „Joi, 10 august 2023, în jurul orei 7.00, Viorica Petreanu, o femeie de 35 de ani, și-a părăsit locuința de pe Jozef Huysmanslaan, din Beersel, pentru a merge la brutărie. De atunci, ea nu a mai apărut. Viorica are 1 m 70 înălțime și are o constituție fizică normală. Are părul lung și negru și ochi negri. Nu se știe ce îmbrăcăminte purta femeia la momentul dispariției”, a fost anunțul poliției.

Duminică seara, la mai bine de trei zile de la dispariția româncei, poliția belgiană a anunțat pe Facebook găsirea cadavrului acesteia: „Trupul neînsuflețit al Vioricăi PETREANU dispărut la Beersel pe 8/08/2023 a fost găsit. Multumim pentru colaborare”.

Zeci de români din zona capitalei Bruxelles, acolo unde locuia Viorica, s-au mobilizat, de joi, pentru a o găsi. Au fost tipărite și lipite afișe în zonă, au fost postate pe grupurile de Facebook anunțuri, a fost căutată de foarte mulți voluntari.

Duminică seara, administratorii grupului de Facebook „Grup de Urgență Belgia”, care are aproape 12.000 de membri și care a distribuit masiv apeluri de ajutpr pentru găsirea femeii dispărute, au anunțat și ei moartea acesteia: „Din păcate veștile sunt foarte triste, Viorica a fost găsită fără suflare. Nu putem oferi prea multe detalii, lăsăm poliția să facă ancheta. Condoleanțe familiei îndurerate. Este un șoc pentru întreaga comunitate”.

În comentariile care însoțesc postarea, mai multe persoane care susțin că fac parte din anturajul familiei au scris că, din informațiile lor, Viorica ar fi fost găsită într-un canal, cu mâinile și picioarele legate, nu departe de casa în care locuia cu soțul și băiețelul ei.

Apropiați ai femeii au mai scris că familia se întorsese din vacanță, din Moldova, cu o seară înainte, iar a doua zi de dimineață Viorica plecase să cumpere croissante, pentru micul dejun, în jurul orei 7.

