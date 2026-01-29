„Fiecare țară europeană are o armată, iar armatele a 23 de țări fac deja parte din structura NATO, deci nu-mi pot imagina că țările vor crea o armată europeană separată. Trebuie să lucrăm cu armatele care există deja, să vedem cum funcționează asta în practică”, a precizat Kallas înaintea unei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe, pe care a prezidat-o.

Kallas, fost prim-ministru al Estoniei între 2021 și 2024, a subliniat că o structură militară eficientă necesită un lanț de comandă clar. „Este de înțeles că, în domeniul militar, trebuie să existe un lanț clar al comenzii, astfel încât să fie limpede cine dă ordine și cui. Dacă creăm structuri paralele, nu vom face decât să complicăm lucrurile”, a adăugat oficialul european.

Declarațiile sale vin pe fondul unor dezbateri recente privind securitatea Europei, amplificate de îngrijorările legate de implicarea Statelor Unite sub președinția lui Donald Trump.

În urmă cu câteva zile, secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a exprimat împotriva ideii unei armate europene independente, avertizând că aceasta ar putea slăbi capacitățile de apărare ale țărilor europene și ar favoriza strategia liderului rus Vladimir Putin.

„Statele europene trebuie să-și asume mai mult responsabilitatea pentru propria securitate, așa cum a cerut președintele american Donald Trump, dar în cadrul structurii NATO”, a declarat Rutte în Parlamentul European, la Bruxelles.

