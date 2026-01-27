Audiere tensionată în Parlamentul European

Mark Rutte a participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu eurodeputații, în Parlamentul European de la Bruxelles, scrie News.ro. El a fost primit de președinta subcomisiei pentru Securitate și Apărare, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, care a vorbit despre contextul „extrem de agitat” în care are loc dialogul.

'And if anyone thinks here again that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other,' Mark Rutte said, dismissing calls by some European politicians for a separate army https://t.co/swSpaxXqJG pic.twitter.com/zFZ1bqEuhi — Reuters (@Reuters) January 26, 2026

Discuțiile au acoperit teme sensibile, de la războiul din Ucraina și mizele strategice din Groenlanda, până la viitoarele parteneriate strategice ale Occidentului.

Relația cu SUA, problema centrală

Un punct-cheie al dezbaterii a fost relația deja fragilă dintre Europa și Statele Unite, în condițiile în care Washingtonul a anunțat o reducere a susținerii aliaților săi începând din 2026. Într-o sală arhiplină, Rutte a insistat că Europa nu își poate asigura securitatea fără ajutorul american și a cerut menținerea unei cooperări transatlantice solide.

„Dacă cineva încă mai crede, aici, că Uniunea Europeană sau Europa în ansamblul său se pot apăra fără Statele Unite, să continue să viseze. Nu putem, avem nevoie unii de ceilalți”, a declarat șeful NATO.

„Fără SUA, Europa pierde garantul ultim al libertății”

Liderul NATO, alianță care reunește 32 de state membre, a respins ferm ideea creării unei structuri militare europene separate, fără participarea SUA. În opinia sa, un astfel de proiect ar fi extrem de costisitor și periculos.

„Asta costă miliarde și miliarde de euro. Iar în acest scenariu, veți pierde garantul ultim al libertății noastre, și anume umbrela nucleară americană. Deci, noroc”, a spus Rutte.

Și fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită și pentru scenariul în care implicarea americană în alianță va scădea, ceea ce ar însemna, potrivit fostului secretarului britanic al Apărării, Ben Wallace, sfârșitul lumii.

Occidentul versus axa Rusia–China–Coreea de Nord

Mark Rutte a pledat pentru o consolidare a legăturilor dintre aliații occidentali, în fața apropierii tot mai vizibile dintre Rusia, China și Coreea de Nord. El a subliniat că Occidentul are încă un avantaj major, ;i anume capacitatea de cooperare.

„Este în interesul nostru comun să construim pe aceste parteneriate, să învățăm unii de la alții și să facem din securitatea noastră o întreprindere comună, pentru ca împreună să fim cât mai puternici posibil”, a afirmat secretarul general al NATO, în vârstă de 58 de ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE