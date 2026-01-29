Acesta vine cu o baterie în două versiuni, conform specificațiilor de pe site-ul britanic al constructorului.

Versiunea de bază se numește Confort, iar cea de top se cheamă Design.

212 cai putere

Modelul Confort are o baterie de 12,9 kWh, iar versiunea Design are 18,3 kWh.

La acestea se adaugă un motor de 1,5 litri în patru cilindri și un rezervor de 52 de litri, ceea ce permite o autonomie totală combinată de 631 de mile, adică 1.015 kilometri în ciclul WLTP, adică cel global.

Sistemul are în total o putere de 156 kW, adică 212 cai putere. Modelul este conceput să ruleze ca o mașină electrică, iar motorul termic acționează ca un generator de energie.

Consum extrem de mic

Teoretic, ar trebui să fie una dintre cele mai eficiente mașini de pe piață, cu un consum de 4,5-4,6 litri pe suta de kilometri în ciclu combinat. Cu bateria încărcată, consumul minim ar fi de 2,1 litri la suta de kilometri, conform site-ului britanic al BYD.

Capacitatea portbagajului este de 463 de litri sau 1.410 litri dacă se rabatează rândul de scaune din spate.

Greutatea la gol ar urma să fie de 1.724 kg pentru versiunea de bază și de 1.785 kg pe cea de top, datorită bateriei mai mari.

De asemenea, SUV-ul vine cu acoperiș panoramic.

Funcții inteligente

În interior se găsesc un ecran de 8,8 inchi pentru instrumentarul de bord al șoferului și o tabletă centrală de 12,8 inchi pentru divertisment și funcțiile mașinii.

Aceasta are un sistem audio cu șase boxe, navigație, sistem de control prin voce, compatibilitate Apple Carplay și Android Auto.

De asemenea, ambele versiuni au funcții de securitate precum Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Cruise Control (ICC), Lane Keep Assistance (LKA), Blind Spot Detection (BSD), Driver Monitoring System(DMS) și Traction Control System (TCS).

Camere cu vedere de 360 de grade are însă doar versiunea de top.

Mai mare ca Dacia Bigster

Dimensiunile mașinii sunt: 4.738 mm lungime, 2.063 mm lățime, o înălțime de 1.710 mm și un ampatament de 2.712 mm. Roțile sunt de 18 inchi.

Este un SUV de segment C, astfel că între competitori se află Kia Sportage, Hyundai Tucson, Skoda Karoq, Ford Kuga, dar și Toyota RAV4.

Acest lucru face ca modelul să fie ceva mai mare decât un Bigster și apropiat de Chery Tiggo 8.

Culorile disponibile sunt albastru, negru, gri și alb.

Preț de la 30.000 de euro

Nu se cunoaște prețul exact pe care îl va avea în România, dar în alte țări europene BYD Sealion 5 DM-i pornește de la 30.000 de euro și ajunge 34.000 pentru versiunea de top.

Spre comparație, Bigster pornește de la 23.350 de euro, iar versiunea de top Journey ajunge la 31.800 de euro, conform ofertei de la Dacia.

Europa, asaltată de constructorii chinezi

Atât în Europa, cât și în România, s-au lansat în ultimii ani nenumărați constructori chinezi. Aceștia aduc modele mai ieftine decât cele europene, astfel că au câștigat rapid cotă de piață.

Este vorba în principal de către SAIC Motor, care vinde mașini sub brandul britanic MG, dar și BYD, Geely – prin mărcile Lynk&Co și Zeekr, iar mai nou și grupul Chery – cu brandul omonim, dar și prin Omoda și Jaecoo.

Concomitent, alți mari producători din China urmează să se lanseze serios în Europa, precum giganții de stat Changan, Dongfeng și FAW Group, dar și constructori independenți precum NIO și Xpeng.

Prețuri minime

Uniunea Europeană a impus tarife de 35% pentru mașinile electrice din China, dar pentru cele termice și hibride tarifele sunt de doar 10%, astfel că producătorii chinezi ocolesc tarifele pentru electrice lansând modele hibride.

Recent, Comisia Europeană a ajuns la un acord cu China pentru eliminarea tarifelor, dar se va introduce un sistem de prețuri minime. Presa a scris recent că Franța vrea și taxarea hibridelor la același nivel de 35%.