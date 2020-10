Viviana Sposub a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta și George Burcea se afă în izolare. „Vă ținem la curent cu starea noastră”

Rezultatul primit astăzi, în jurul orelor prânzului, i-a adus o veste la care se aștepta, dar pe care spera să nu o primească. A fost contaminată cu virusul COVID – 19.

Ca și George, starea ei de sănătate este una foarte bună, iar singurele simptome au fost în urmă cu doar câteva zile când a prezentat mici semne de răceală.

„Ieri, după ce George a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, am decis să mă programez la testare. Tocmai ce am primit rezultatul și mi-a fost confirmat faptul că am și eu virusul.

Momentan ne simțim bine amândoi, iar pentru următoarea perioadă vom sta izolați la domiciliu. Vă ținem la curent cu starea noastră, dar sunt sigură că vom trece cu bine peste acest moment”, a spus Viviana potrivit știrileprotv.ro.

