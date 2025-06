„Partidele vechi au intrat în panică”

„Partidele vechi, cu toate tentaculele lor prin Parlament, au intrat în panică. Nu pot controla un președinte care nu le răspunde la comenzi. Nu mai pot dicta reguli, nu mai pot cosmetiza minciuni. Și, mai ales, nu mai pot negocia doar pentru ei. Așa că fac ce știu mai bine: blochează, sabotează, trag sfori. Totul, ca să oprească orice reformă reală. Că doar n-or să accepte să piardă ei și-ai lor funcții, sporuri, prime, pensii speciale și toate beneficiile pe care și le-au dat singuri în 35 de ani”, arată fostul europarlamentar.

„Ăștia, și în ceasul al doisprezecelea, își împart banii și puterea într-un stat capturat. Asta negociază de trei săptămâni, de fapt. Nu mai pot ei că avem deficit record, că fug investitorii, că pierdem miliardele moca de la UE”, este de părere Gheorghe.

O șansă de a scăpa de ei

El spune că în timp ce toate acestea au loc, „românii care se trezesc dimineața și se duc la muncă, care plătesc taxe, care mor de nosocomiale în spitale, care sunt dezamăgiți de sistemul de educație și fac zeci de ore în trafic primesc în schimb doar promisiuni, taxe noi și dispreț. Antreprenorii sunt sufocați, oamenii sunt storși. Firmele de partid? Fac evaziune liniștite. Pentru că nu pățesc nimic”.

Vlad Gheorghe spune că acum, „România onestă are șansa să scape de tot de ei, să scape și de sateliții lor – sanchi, oameni noi – ăia care n-au trecut deja la PSD pe față. Cum? Luptând pentru speranță, pentru schimbare, cum am făcut-o și pe 18 mai. Nu există eroi și un singur om nu e de ajuns. Doar împreună scăpăm de căpușele care sug sângele României oneste de trei decenii. Definitiv”.

„Am un singur lucru să le spun”

El precizează că aproape 12 milioane de români au votat pentru o schimbare de direcție. România are nevoie „de o nouă construcție”.

„Dacă chiar asta vor partidele tradiționale, atunci am un singur lucru să le spun: ABIA AȘTEPT! Dacă urmează alegeri, vom fi acolo. Cu fruntea sus. Cu vocea celor care nu mai vor să fie furați, mințiți, batjocoriți. Este timpul să-i scoatem din Parlament pe cei care și-au făcut viața pentru ei și și-au bătut joc de oameni. România nu are nevoie de un nou blat. Are nevoie de o nouă construcție. Iar noi suntem gata”, se arată în mesajul transmis pe rețeaua de socializare.

Zilele trecute, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) l-a amendat pe Vlad Gheorghe, politician independent, pentru o postare pe Facebook în care își exprima susținerea pentru candidatul Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Acum, politicianul anunță pe Facebook că va contesta decizia.