Vlad Ursulean povestește că a trimis un email poliției de la München, vrând să afle mai multe despre omul care a fost aplaudat de românii aflați duminică la Consulatul României din München pentru a vota.

Jurnalistul a primit imediat un răspuns din partea Poliției și a fost chemat pentru a-l întâlni Martin.

Am fost în vizită la polițaiul care a încercat să-i ajute pe românii din München să voteze. Nu a fost prima oară când a văzut dezastrul de la alegerile noastre: a fost și acum patru ani, la prezidențiale, cu soția lui, care are cetățenie română. A așteptat 8 ore și tot nu a putut vota. Așa că duminica asta a construit un perimetru din garduri în fața consulatului, astfel încât oamenii au votat și după ora 21. Până la urmă, însă, consulatul le-a închis ușile-n nas. Atunci a picat pe el să le explice celor rămași, în limba română, că nu o să-și poată exercita dreptul democratic. Oamenii erau furioși de situație, dar pe el l-au aplaudat, l-au îmbrățișat și i-au amintit de rădăcinile românești. În acest context mi-a povestit amintiri din copilărie la Viscri și plecarea părinților în căutarea unui viitor mai bun pentru copii, într-o țară democratică. De când a intrat și România în UE, rădăcinile i-au devenit mai apropiate și acum se simte ca într-o mare familie, a scris Vlad Ursulean pe Facebook.

De asemenea, jurnalistul a postat pe rețeaua de socializare un videoclip cu interviul pe care i l-a luat lui Martin.

„M-am născut în Brașov. Familia mea vine dintr-un mic sat numit Viscri. Cred că îl știți. E foarte faimos datorită Prințului Charles și a bisericii fortificate.

După Revoluție, părinții mei au decis să vină în Germania datorită democrației din Germania, pentru alegeri libere și poate un serviciu mai bun, poate.

Au folosit șanse de a merge în Germania pentru a le da copiilor lor o viață mai bună. Dar ne întoarcem în România aproape în fiecare an ca să vizităm familia. Avem și o întrunire a satului odată la doi ani, când toți emigranții, toți unchii vin în România și fac o petrecere în șură, beau și vorbesc despre vremurile trecute. Așa că am învățat română foarte repede ca și copil, am văzut peisajele minunate. Pentru un copil, era ca într-un film de acțiune pentru că aveam multe animale, multe fortificații, castele.

După ce am crescut, m-am conectat și mai mult la țară și știu că acolo sunt rădăcinile mele. Am sărbătorit când a intrat România în UE pentru că e mai ușor să călătorești, e mai ușor să zbori. Din München până la Sibiu fac doar o oră și câteva minute.

Faptul că (românii) au voie să lucreze aici a fost un succes pentru mine pentru că soția mea a putut să lucreze în Germania. Deci m-am rugat pentru asta”, a povestit Martin.

În legătură cu cele întâmplate pe 26 mai în fața Consulatului din München, polițistul neamț a relatat:

„Am fost la alegeri în anul 2014 cu soția mea pentru că este cetățean român. Voia să voteze. A așteptat opt ore, dar nu a putut să voteze. Așa că știam situația. Nu era o situație nouă pentru mine, să văd acești oameni care așteaptă.

Duminică am văzut mulți oameni stând în fața Consulatului din München, așteptând să voteze la alegeri. Erau foarte emoționali. Unii dintre ei erau furioși, strigau M*** PSD și hoții, hoții, hoții.

Mi-au spus că au condus sute de kilometri și au așteptat șase sau opt ore să voteze. Și mi-au spus câte ceva despre situația politică din România, dar deja știam cum stă treaba”.