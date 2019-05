Mărturiile emoționate ale lui Martin, polițistul din Munchen care a plâns după ce i-a anunțat pe români că nu mai pot să voteze. În 2014 a trecut prin aceeași situație din poziția votantului

În vârstă de 31 de ani, Martin spune că familia sa provine din satul Viscri și el s-a născut la Brașov. Familia sa s-a mutat în Germania când el avea doi ani, dar de atunci s-a întors în țară în fiecare vacanță de vară și adult fiind s-a căsătorit cu o româncă din Viscri și se întoarce în România de două trei ori pe an.

”Ca adolescent am început să mă identific mai mult cu satul meu și să încep să am sentimentul că la Viscri sunt acasă. Am crescut în Germania, am o mulțime de prieteni aici, am fost tratat bine și corect toată viața mea. Datorez enorm Germaniei și sunt mândru că am putut să trăiesc aici. Dar rădăcinile mele sunt românești.

De fiecare dată când trebuie să mă prezint cuiva, adaug imediat după ce-mi rostesc numele faptul că vin din România. Sunt mândru de legăturile mele cu o țară atât de frumoasă și prietenoasă”, spune Martin care nu a dorit să își dea numele de familie.

Cu toate că în cursul zilei de duminică s-a remarcat tocmai prin faptul că le-a vorbit românilor adunați la consulat pentru a vota în limba română el spune că ”Din păcate, nu vorbesc prea bine limba română, dar fetița mea primește o educație bilingvă, mulțumită soției, așa că știe de unde sunt părinții ei”.

În continuarea mesajului său, Martin spune că a intrat în poliție în 2007 și apoi a ajuns în Forțele Speciale Bavareze. ”Din această postură am ajuns duminică la consulatul din München alături de colegii mei. Însă doar eu aveam tabloul complet. De ce? La alegerile din 2014 așteptasem, în aceleași condiții, alături de soția mea, mai mult de 8 ore. Ea nu a mai apucat să voteze pentru că a trebuit să plece la muncă. Duminică, când mi-am dat seama că scenariul se repetă, am simțit frustrare, furie”, mărturisește polițistul potivit Press One.

Martin spune că și-a dat seama imediat ce a văzut situația că mulți dintre cei adunați acolo nu vor apuca să voteze și adaugă că a fost întrebat de colegii săi polițiști ce se întâmplă în România și de ce e atât de greu pentru oameni să-și poate exercita niște drepturi elementare.

Vorbind despre misiunea de duminică seara, Martin explică: ”Aveam misiunea să apărăm consulatul, dar în același timp am știut că era ceva în neregulă cu modul în care autoritățile române au organizat alegerile. Neutralitatea ne-a obligat să încercăm să facem dreptate ambelor părți.

Toată situația creată m-a afectat. Am izbucnit în plâns la final pentru că le promisesem compatrioților mei că vor ajunge să voteze și o vor face toți. Le văzusem speranța, bucuria și eram încântat că noi, poliția muncheneză, puteam da o mână de ajutor. Când a trebuit să le spun că votarea a fost oprită și că nu mai pot vota m-a emoționat tristețea lor, reacția lor.

Am fost dezamăgit și trist, dar asta e de multe ori parte din job-ul meu. Apoi, oamenii aceia și-au exprimat recunoștința și aprecierea, chiar dacă erau furioși și triști. Mi-a mers direct la inimă, deși nu cred că meritam valul acesta de simpatie”.

În încheiere, Martin spune: ” Ca membru al unei unități speciale de poliție ajungi foarte rar în situația când cineva îți mulțumește. Apari de obicei în momente dificile, dramatice, explozive, unde nu vei putea mulțumi pe toată lumea.

Eu și colegii mei nu ne bucurăm întotdeauna de respect. Am prieteni și în poliția din România. Pentru ei pot băga mâna în foc, sunt oameni buni și cinstiți care vor să se asigure că românii trăiesc în siguranță. Sunt mulți polițiști care-și fac treaba acasă și mulți compatrioți care uită asta.

Și polițiștii sunt oameni. Facem greșeli, nu suntem perfecți, dar dăm totul pentru a vă proteja drepturile și viețile”.

Românii care au stat la coadă la consulatul din Munchen pentru a vota duminică i-au aplaudat pe poliţiştii care au lărgit cu garduri mobile perimetrul astfel încât să poată vota cât mai mulţi oameni, unul din agenţi fiind vizibil emoţionat. Clipul a fost postat pe reţelele de socializare.

În clip se observă cum românii scandează „Polizei! Danke polizei!” şi îi aplaudă pe poliţiştii germani care au lărgit perimetrul instituţiei cu garduri mobile astfel încât să poată vota cât mai mulţi oameni.

