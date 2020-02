De Bobi Neacșu,

Vlad Voiculescu face un pas în spate şi renunţă la cursa pentru Primăria Bucureşti.

”Atât timp cât avem un candidat care este onest, care strânge susținerea partidelor de opoziție, atât timp că avem siguranța că va câștiga alegerile, nu voi merge mai departe cu candidatura”, a declarat Vlad Voiculescu, într-o conferință de presă, susținută la sediul PLUS.

„Eu nu dau un cec în alb PNL. Este păcat că nu am avut un proces transparent prin care să decidem candidatul. Este păcat că avem un candidat, care a fost ales pe din dos, ales în spatele uşilor închise, eu cred că oamenii trebuie să fie consultaţi”, a punctat Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu a anunțat că va candida pe lista consilierilor generali pentru Municipiul București.

Reacţia lui Vlad Voiculescu vine în urma anunţului PNL, care a decis să-l susţină la funcția de primar general pe Nicușor Dan.

Președintele PLUS, Dacian Cioloș i-a reproșat lui Nicușor Dan că a negociat în secret cu liberalii.

„Mi-ar fi plăcut ca Nicușor Dan să fi discutat cu Vlad Voiculescu și despre susținerea pe care o negocia cu Ludovic Orban, așa cum au discutat despre multe alte probleme, transparent, constructiv. Ar fi fost bine ca anunțul despre candidatul comun să fi fost unul făcut împreună de Alianța USR PLUS, PNL, PMP și mișcările civice care s-ar fi alăturat acestui proiect. Am văzut însă suficiente în politica românească ca să înțeleg tentația unei „lovituri“ de imagine și calculele politice din spatele ei. O „lovitură” de care, din punctul meu de vedere, avea nevoie numai Ludovic Orban, a postat Dacian Cioloș.

