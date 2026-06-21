Este cea mai mare confiscare de active realizată până acum în cadrul valului de naționalizări care a accelerat după invazia Ucrainei.

Moscovici, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia și fost proprietar al grupului Rusagro, este acuzat de fraudă la scară largă, spălare de bani, faliment intenționat și luare de mită. Autoritățile susțin că ancheta a fost finalizată, iar toate bunurile sechestrate au fost transferate în proprietatea statului.

Cazul lui Vadim Moscovici este doar unul dintre numeroasele dosare care au schimbat peisajul economic al Rusiei în ultimii ani. Statul rus a transferat deja în proprietate publică active estimate la aproximativ 6,5 trilioane de ruble, echivalentul a aproape 90 de miliarde de dolari.

Printre marile confiscări se numără: „imperiul de crabi” al magnatului pescuitului Oleg Kan, evaluat la aproximativ 4,3 miliarde de dolari; aeroportul Domodedovo din Moscova, evaluat la 4,42 miliarde de dolari; sau producătorul de aur Yuzhuralzoloto, controlat de miliardarul Konstantin Strukov și estimat la aproape două miliarde de dolari.

În luna mai, un tribunal din Moscova a dispus și naționalizarea Rusagro, unul dintre cei mai mari producători agricoli ai țării. Compania este al doilea cel mai mare producător de carne de porc din Rusia și unul dintre liderii pieței de zahăr.

Analiștii citați de presa internațională consideră că aceste măsuri sunt strâns legate de presiunile financiare generate de războiul din Ucraina și de sancțiunile occidentale.

În paralel cu confiscările, mai mulți miliardari ruși au început să contribuie voluntar la bugetul statului.

Potrivit Bloomberg, după o întâlnire cu Vladimir Putin, unii dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Rusia au făcut donații de miliarde de ruble către trezoreria federală.