Cum să-ți protejezi casa în concediu

1. Atenție la postările pe rețelele sociale

Fotografiile de vacanță pot aștepta. Natalya Lopareva, director general al companiei Arhub, avertizează că publicarea lor în timp real poate oferi hoților informații despre lipsa ta de acasă. „Este mai sigur să împărtășiți amintirile după ce v-ați întors”, spune aceasta.

2. Verifică toate căile de acces

În agitația plecării, e ușor să uiți detalii. Asigură-te că toate ușile și ferestrele sunt bine închise înainte de a pleca, sfătuiește Marc-Antoine Matthey, manager al Centrului de Operațiuni de Securitate Protectas.

3. Golește cutia poștală

O cutie poștală plină este un indiciu clar că locuința este goală. Roagă un vecin sau o persoană de încredere să o verifice regulat sau apelează la serviciul poștal pentru a păstra corespondența până la întoarcere.

4. Creează aparența de activitate

O casă complet întunecată atrage atenția nedorită. „Există tehnologii inteligente care permit programarea luminilor sau a televizoarelor pentru a simula prezența”, explică Matthey. Aceste dispozitive pot fi controlate de la distanță și sunt o investiție utilă.

5. Activează sistemul de alarmă

Nu uita să pornești alarma, chiar și pentru ieșiri scurte. „Serviciile profesionale de monitorizare sunt o soluție eficientă”, adaugă Lopareva. De exemplu, compania Arhub colaborează cu Protectas pentru a oferi servicii de intervenție pe termen scurt, de la trei până la 30 de zile. Aceasta este o opțiune ideală pentru perioadele de vacanță.

6. Fii vigilent în comunitatea ta

Orice activitate suspectă în cartier ar trebui raportată rapid poliției. Vigilența vecinilor poate preveni spargerile și contribui la siguranța tuturor.

Impactul unui furt din locuință

Consecințele unei spargeri pot fi devastatoare, nu doar din punct de vedere material. Odată ce locuința este violată, mulți proprietari spun că se simt nesiguri în propriile case. Pierderile financiare pot fi acoperite de asigurare, dar stresul și timpul pierdut nu pot fi compensate.

Prin aplicarea unor măsuri simple și accesibile, vacanțele pot fi mai liniștite, iar casele mai sigure. Așadar, înainte să plecați, asigurați-vă că locuința dumneavoastră nu devine o țintă ușoară pentru hoți.

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