Croația nu mai este alternativa ieftină la Italia și Spania

Ani la rând, Croația a atras milioane de turiști inclusiv datorită prețurilor mai mici decât în alte destinații de la Marea Adriatică și Marea Mediterană. Cazările, restaurantele și activitățile de vacanță costau mai puțin decât în Italia, Spania sau în alte țări foarte căutate, iar litoralul croat devenise una dintre variantele preferate de turiștii care voiau o vacanță frumoasă fără să cheltuiască foarte mult.

Situația s-a schimbat treptat. Prețurile au crescut, iar diferența față de Italia, Grecia ori Spania s-a redus considerabil. Publicația elvețiană Blick scrie, citând date oficiale din Croația, că prețurile din industria turistică au crescut cu aproximativ 70% între 2015 și 2024. În vara anului 2025, presa a relatat inclusiv despre un cappuccino vândut cu 7 euro și despre șezlonguri care ajungeau la 80 de euro pe zi în Dubrovnik. Acestea sunt însă exemple extreme din zone foarte căutate și nu reprezintă prețurile practicate pe întregul litoral croat.

Inflația continuă să împingă prețurile în sus

Una dintre principalele explicații pentru scumpiri este inflația ridicată. Banca Națională a Croației estimează că rata medie anuală a inflației, calculată prin indicele național al prețurilor, ar putea urca de la 3,7% în 2025 la 4,4% în 2026. Hotelurile, restaurantele și proprietarii spațiilor de cazare plătesc mai mult pentru energie, alimente, salarii și alte servicii necesare funcționării. O parte din aceste costuri ajunge, în cele din urmă, în prețul plătit de turist.

Banca centrală avertizează și că turismul croat și-a slăbit competitivitatea din cauza tarifelor. Atunci când prețurile se apropie de cele practicate în destinații cu servicii mai dezvoltate, turiștii încep să compare mult mai atent ofertele. Cererea mai redusă pentru anumite servicii ar putea opri o parte dintre scumpiri, însă industria turistică rămâne sub presiunea costurilor ridicate.

Ce rol a avut trecerea la euro

Croația a introdus moneda euro la începutul anului 2023. Potrivit Blick, unele afaceri din turism au folosit schimbarea monedei pentru a majora tarifele sau pentru a rotunji prețurile în sus. Trecerea la euro nu este însă singura explicație. Prețurile au fost împinse în sus și de costurile energiei, lipsa angajaților, creșterea salariilor, scumpirea alimentelor și cererea foarte mare din anii de după pandemie.

Pentru turiști, efectele sunt vizibile peste tot: în prețul unei nopți de cazare, în nota de plată de la restaurant, la închirierea unui șezlong sau la cumpărarea unor activități de agrement.

Turiștii care revin observă cel mai repede scumpirile

Felul în care sunt percepute tarifele depinde și de experiența fiecărui turist. Cei care ajung pentru prima dată în Croația compară de obicei prețurile cu cele din alte destinații europene și se plâng mai rar. Vizitatorii care revin după mai mulți ani observă însă imediat diferența, deoarece își amintesc perioada în care vacanțele pe litoralul croat erau mult mai accesibile.

Unii turiști spun că prețurile au ajuns apropiate de cele din Germania, Grecia sau Spania, dar consideră că frumusețea locurilor justifică banii cheltuiți. Alții cred că raportul dintre preț și serviciile primite nu mai este la fel de bun și că Croația riscă să își piardă reputația de destinație avantajoasă.

Ce înseamnă „modelul Dubai”

Croația a primit peste 7,6 milioane de vizitatori în primele șase luni ale anului 2026, care au acumulat aproximativ 29,5 milioane de nopți de cazare, un rezultat apropiat de cel înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

„Modelul Dubai” reprezintă strategia prin care hotelurile reduc puternic prețurile atunci când cererea scade, iar camerele riscă să rămână goale. Vara este în mod obișnuit extrasezon în Dubai, din cauza temperaturilor foarte ridicate. În 2026, incertitudinea provocată de războiul din Orientul Mijlociu a redus și mai mult cererea pentru unele călătorii în regiune.

Hotelurile de lux au încercat să atragă clienți prin tarife mult mai mici decât cele practicate în sezonul obișnuit. În Croația, fenomenul este deocamdată mai puțin amplu. Unele hoteluri și gazde își păstrează prețurile mari cât timp speră să primească rezervări, iar apoi lansează reduceri cu puțin timp înainte de sosirea turiștilor. Pentru proprietari, o cameră închiriată mai ieftin este preferabilă uneia care rămâne complet goală. Mai mult, Croația a anunțat că renunță la toate stațiile clasice de taxare până la sfârșitul sezonului estival 2026 și că introduce un sistem digital „free-flow”, care permite șoferilor să circule pe autostrăzi fără oprire.

Hotelurile de cinci stele au cerut și 800 de euro pe noapte

Tarifele pot rămâne extrem de ridicate în perioadele în care sunt organizate festivaluri, concerte sau alte evenimente importante. În Split, camerele duble din hotelurile de categorie superioară au ajuns în vara anului 2026 la aproximativ 400 de euro pe noapte în perioada festivalului Ultra Europe. Hotelurile de cinci stele din centrul orașului cereau între 500 și 800 de euro pentru o noapte.

Reprezentanții industriei se așteptau însă ca o parte dintre tarife să scadă pe măsură ce data festivalului se apropia, în special în cazul unităților care nu reușiseră să își ocupe camerele.

Ofertele last-minute pot fi șansa turiștilor

Pentru oamenii care își pot organiza vacanța într-un timp scurt, schimbarea de strategie a hotelierilor poate aduce și o veste bună. Camerele sau apartamentele care par foarte scumpe cu câteva luni înainte pot ajunge să fie oferite la prețuri mai mici în apropierea datei de cazare.

Reducerile nu apar însă în toate stațiunile și nici în cele mai căutate perioade. Unitățile aflate în locuri foarte populare sau cele cu servicii bune pot rămâne ocupate chiar și la tarife ridicate. Croația este în continuare una dintre cele mai vizitate destinații din regiune, dar nu mai poate conta doar pe reputația de țară frumoasă și ieftină.

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