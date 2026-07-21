Întârzieri de aproape 4 ore spre litoral

Luni dimineață, un tren CFR Călători care circulă de la Sibiu spre litoral a acumulat o întârziere de aproape patru ore, din cauza unei locomotive care s-a stricat pe drum. Trenul IR 1930 a ajuns la Gara Constanța cu 215 minute întârziere, potrivit informațiilor de pe Trenul Meu.

Practic, drumul de 610 km a durat aproximativ 12 ore, având o viteză medie de doar 50 km/h, deși o mare parte din traseu include linii feroviare modernizate.

CFR Călători nu a oferit informații oficiale, la câteva ore de la incident.

Săptămâna trecută, pe 16 iulie, un tren Intercity Brașov-Constanța a rămas blocat în câmp peste două ore, pe distanța Lehliu–Sărulești, tot din cauza unei probleme la linia de contact.

Și incidentul de la acel moment a generat tensiuni și un schimb de replici între CFR SA și CFR Călători, cele două instituții acuzându-se reciproc pentru defecțiunea tehnică apărută și disconfortul creat pasagerilor lăsați fără aer condiționat.

„Linia de contact a fost afectată de locomotiva trenului IC 538 care circulă pe relația București-Constanța, operat de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA”, se arăta în comunicatul administratorului infrastructurii.

Ulterior, operatorul feroviar de stat a dat un comunicat în care susține că deranjamentul nu s-a produs din cauza locomotivei sale, ci din cauza CFR SA.

Și când te întorci din vacanță, te întorci cu greu

Tot luni, 20 iulie, zeci de călători care se întorceau de pe litoral spre Moldova au riscat să piardă legătura la Constanța din cauza unei întârzieri de 71 de minute a trenului CFR Călători de la Mangalia. În ciuda avertismentelor, CFR Călători a refuzat să notifice CFR SA pentru a solicita așteptarea trenului de Suceava, operat de compania privată Ferotrafic.

Situația a fost salvată direct de conducerea Ferotrafic și regulatorul de circulație Constanța, care au decis reținerea trenului în gară pe propria răspundere, ajutând aproximativ 20 de pasageri afectați.

Fondatorul Ferotrafic, Dumitru Anchidin, sugerează că refuzul CFR Călători ar putea fi motivat de o ranchiună personală a directorului Traian Preoteasa, cu care are un conflict vechi privind managementul feroviar.

Anchidin a subliniat că, dincolo de neînțelegerile personale, prioritare trebuiau să fie interesele pasagerilor. De altfel, Anchidin a fost dat în judecată de CFR Călători din cauza unei locomotive care nu avea legătură cu cazul, în aceeași zi.

Cine e Traian Preoteasa, directorul CFR

Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a stârnit un val de indignare publică după ce a declarat că salariul său de aproximativ 5.500 de euro pe lună este prea mic, mărturisind că s-a simțit „prost” în Dubai când i s-a sugerat că vine dintr-o „țară africană” din cauza acestui venit.

Averea sa și veniturile totale lunare ajung la circa 11.000 de euro, diferența provenind din chiria unui apartament deținut în Dubai (3.500 de euro), o chirie din România și indemnizația de la Metrorex.

În ciuda problemelor financiare grave ale CFR Călători, Preoteasa a respins criticile, întrebând retoric dacă ar trebui „să moară de foame” și susținând că salariile demnitarilor ar trebui să fie mult mai mari, propunând chiar un venit de 100.000 de euro net pe lună pentru președintele țării.

Cine este Ion Simu-Alexandru, directorul general al CFR SA

Din poziția de director general, Simu încasează anual de la CNCF CFR SA 400.000 de lei, iar în calitate de membru în Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări mai primește 258.000 de lei. Soția lui, Ramona Simu Alexandru, lucrează și ea la Sucursala Regională CF Timișoara, cu un salariu de 63 de mii de lei.

Conform declarației de avere, Simu a primit, în anul 2011, un credit pentru Prima casă, deși, conform aceluiași document, deținea o casă de locuit în Oravița cumpărată încă din anul 2008.

Anul trecut, PSD-istul Simu a fondat la Timișoara o firmă de dezvoltare imobiliară care încă nu a fost cuprinsă în declarația de avere. În ianuarie 2023, DNA a dispus urmărirea penală față de Ion Simu-Alexandru și Petru Ceșa (pe atunci director general adjunct tehnic în cadrul CFR SA) pentru abuz în serviciu și uzurparea funcției.

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