Mario Fresh a avut parte de un moment special în timpul unui concert susținut la Iași, orașul în care a crescut. Artistul și-a invitat bunica pe scenă și i-a mulțumit, în fața publicului, pentru grija și sprijinul pe care i le-a oferit încă din copilărie. Mamaia Olguța, femeia care l-a crescut, a urcat pentru prima dată pe scenă alături de nepotul său, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare.

Mario Fresh și-a invitat bunica pe scenă, la concertul din Iași

Mario Fresh și-a surprins publicul în timpul unui concert susținut la Iași, când a decis să transforme unul dintre momentele spectacolului într-o declarație adresată bunicii sale. Fostul iubit al Alexiei Eram a invitat-o pe mamaia Olguța să urce alături de el pe scenă, în fața spectatorilor.

Artistul a publicat ulterior și pe Instagram imagini din timpul momentului, iar secvențele au atras rapid atenția urmăritorilor săi. Mario Fresh a explicat în fața publicului că bunica sa este femeia care l-a crescut și că aceasta a avut un rol important în viața lui încă din copilărie.

Mamaia Olguța a urcat pentru prima dată pe scenă alături de nepotul său și a fost întâmpinată cu aplauze de publicul prezent la concert.

Mario Fresh și familia saIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

„Ea este Olguța, femeia care m-a crescut”

Vizibil emoționat de prezența bunicii sale, Mario Fresh a rugat-o să vină alături de el pentru a vedea cum arată un concert de pe scenă. Artistul a mers să o ia și le-a cerut spectatorilor să o întâmpine cu aplauze.

Ulterior, acesta i-a făcut o declarație bunicii sale și i-a mulțumit pentru timpul, grija și sprijinul pe care i le-a oferit de-a lungul anilor.

„Mamaie, te rog să vii 20 de secunde pe scenă și să vezi și tu cum se vede, te rog din suflet. Vin și te iau eu. Vă rog din suflet să faceți gălăgie pentru mamaia mea frumoasă! Este prima oară când trăiește treaba asta.

Ea este Olguța, femeia care m-a crescut. O iubesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că este aici, pentru că mi-a spus că nu poate ajunge, din motive personale, cum ar veni. Așa e la bătrânețe. Și știu că are foarte mari emoții. Și eu am foarte mari emoții, dar vreau să îi spun aici, în fața tuturor, că o iubesc foarte mult și îi mulțumesc pentru toată creșterea și pentru tot timpul ei acordat. Mamaie, te iubesc și o să cânt piesa asta special pentru tine. Te rog frumos să stai aici și să privești momentul. Niște gălăgie pentru Olguța mea!”

După declarația făcută în fața spectatorilor, Mario Fresh a dedicat piesa următoare bunicii sale și a rugat-o să rămână pe scenă pentru a urmări momentul.

Mario Fresh a vorbit de mai multe ori despre relația cu bunicii săi

Legătura dintre Mario Fresh și bunicii săi nu este un subiect despre care artistul a vorbit pentru prima dată. De-a lungul timpului, acesta a povestit despre copilăria sa și despre rolul important pe care bunicii l-au avut în perioada în care creștea.

Invitat în podcastul lui Bursucu, Mario Fresh a povestit inclusiv despre timpul petrecut la bunicii din partea mamei și despre amintirile pe care le are din acea perioadă.

„Acolo (n.r. la bunicii în partea mamei) am învățat eu tenis de picior, pătrățica, să fugim de hoții… de mingi, voiau să ne fure mingea.

(…) Da, era tare (n.r. la Iași). Bunicul din partea mamei, o relație un pic mai apropiată așa. Mie mi-e foarte dragă că e foarte sfătoasă și stă așa mult și se uită așa pe tine, e mică, tot așa zici că-i din poveste, bunica de din partea din partea tatălui. Pe toți îi iubesc în egală măsură, dar mai multe vorbe schimbate și mai multe sfaturi cu cei doi.

(…) Bica cu bicul din partea tatălui și mamaie a rămas din partea mamei. (…) Bica are telefon, nu vede aproape deloc, stă cu el aici aproape și cu un ochi așa deschis stă și se uită în telefon. Găsește, vezi că-i foarte hoață, găsește tot timpul ceva despre mine, vorbește pe WhatsApp, trimite poze, ceva nemaivăzut… n-ai văzut, chiar n-ai văzut. (…)”

Cum își alintă Mario Fresh bunicii

Mario Fresh a explicat și că fiecare dintre bunicii săi are un apelativ diferit în familie. Bunicii din partea tatălui sunt „bica” și „bicul”, în timp ce bunica din partea mamei a rămas „mamaie”.

Artistul a precizat că îi iubește în egală măsură, însă cu unii dintre ei a avut, de-a lungul anilor, mai multe discuții și a primit mai multe sfaturi.

În cazul bunicii din partea tatălui, Mario Fresh a povestit și despre modul în care aceasta îl urmărește pe internet, în ciuda problemelor de vedere. Potrivit artistului, bunica folosește telefonul, comunică prin WhatsApp și reușește să găsească informații despre activitatea nepotului său.

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