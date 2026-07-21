În urmă cu ceva timp, Simona s-a mutat împreună cu cele două fetițe în Germania pentru un stil de viață mai bun, în timp ce artistul a rămas în România pentru a-și continua cariera muzicală.

„Dacă ai cunoaște-o pe Simona, ai înțelege. Dacă m-ai cunoaște pe mine, ai înțelege. Lucrurile într-un divorț nu sunt predictibile. Nu ai de unde să știi ce se va întâmpla. Ne-am luat din dragoste. Am făcut doi copii din dragoste.

Două fete minunate, Elif și Mira, pe care le iubesc și eu, și ea, topiți, pe bune. Divergențe. Ea vrea să fie mov, eu vreau să fie verde. Nu găsim cale de mijloc. Ca în fiecare relație, cred că există lucrurile astea. Doar că noi n-am știut să le gestionăm și nu știm să le gestionăm. Suntem apă și foc, suntem rece și cald, piatră și vânt”, a declarat artistul.

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„Cred că pot spune că este cea mai deosebită femeie din viața mea, ca soție vorbesc. Nu după mamă, ca soție. Dintre toate relațiile pe care le-am avut, este omul pe care îl iubesc și acum. Eu o iubesc și acum pe Simona. Dar iubirea, pentru mine, înseamnă încredere și respect. Este omul lângă care știu că pot să mă întorc cu spatele și nu-mi face niciun rău. Și viceversa. Încredere totală”, a completat cântărețul.

Fetele lui Ștefan Stan nu știu despre divorțul părinților

Ștefan recunoaște că are o relație frumoasă cu fosta lui soție. „Simona își face viața ei, eu, viața mea. Simona fiind soția. Nici ea nu-și dorește lucrul ăsta. Nu suntem certați. Ce împăcare? Împăcare de ce? Că eu nu sunt certat cu ea. Eu mă cert azi și mâine ne împăcăm. Ce să mă cert? Comunicarea dintre noi este defectuoasă total. Dacă ne-ai pus pe amândoi într-o cameră, în maxim 24 de ore unul dintre noi pleacă. Nu putem”, a mărturisit Ștefan Stan. El a amintit și despre începuturile relației și cum dinamica lor s-a schimbat odată cu venirea pe lume a copiilor și acumularea divergențelor.

„Probabil la început a fost un pic mai frumos, mai liniștit, mai cald, pentru că era îndrăgostirea aia de moment. Fericiți, nebunie mare. N-am apucat să ne terminăm îndrăgostirea că a venit Elif, a venit fata cea mare și ne-am bucurat și dă-i, și petrece, și zâmbete, și bucurie, și extraordinar. N-am apucat nici să terminăm povestea aia că a venit Mira. Bucurie și tot așa.

Au fost diferite divergențe și diferite momente, și mai grele, și mai dificile, de familie, nu neapărat între noi. Dar, mulțumim lui Dumnezeu, le-am depășit. Le-am depășit și, într-un final, cred că s-au terminat bucuriile astea și n-am mai avut de ce să… Probabil, dacă trebuia să mai facem un copil, mă gândesc. E suficient. Două fete mi-au mâncat sufletul”, a povestit Ștefan Stan în cadrul aceluiași podcast.

Un detaliu surprinzător oferit de artist este faptul că cele două fiice ale lor nu știu că părinții au divorțat oficial, iar cei doi foști soți fac tot posibilul ca micuțele să nu resimtă nicio ruptură. Aceștia își petrec în continuare vacanțele împreună și păstrează o relație extrem de apropiată.

„ Atunci când ne supărăm, bine, pa, și ne închidem telefonul, adică ne ignorăm o zi, două, după aia: «Auzi, vezi că fetele, vezi că eu, vezi că mama…», povestim. Nu știu nimic (n.r. fetele nu știu că au divorțat). Nici nu vreau să știe. Vacanțe împreună. Eu merg în Germania, ele vin în România. Mă întreba cineva: «Dar, domnule, nu ți-ai refăcut viața?» Dar viața mea nu-i stricată, nu e nimic de refăcut”, a explicat Ștefan Stan.

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