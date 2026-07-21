Amenzi de până la 270 de euro pentru turiștii care fac poze într-unul dintre cele mai cunoscute orașe din Italia

Autoritățile au impus restricții într-unul dintre cele mai populare orașe din Italia

În Portofino, una dintre cele mai fotografiate locații din Italia, noile reguli vizează menținerea fluxului în zonele aglomerate, precum portul pitoresc, celebra Piazzetta și Molo Umberto I.

Turiștii pot realiza fotografii, dar nu au voie să oprească pentru perioade lungi în aceste spații, să blocheze căile de acces sau să folosească echipamente voluminoase de fotografiere, potrivit deciziei Primăriei Portofino, citată de portalul de știri Express.

Turiștii sunt amendați cu până la 270 de euro pentru fotografii

În cazul în care nu respectă măsurile și blochează căile de acces pentru fotografii sau petrec prea mult timp în zonele restricționate că să facă fotografii, turiștii riscă amenzi de până la 270 de euro.

Restricțiile sunt aplicate, de regulă, din aprilie până la sfârșitul lunii octombrie, în intervalele orare cele mai aglomerate. Autoritățile locale ajustează anual perioadele exacte în funcție de numărul de vizitatori. Fostul primar al Portofino, Matteo Viacava, a explicat că aceste măsuri au fost introduse pentru a preveni ceea ce el a numit „haos anarhic” cauzat de mulțimile care se adună pe străduțele înguste ale satului.

Portofino atrage anual sute de mii de turiști datorită peisajului său pitoresc, iahturilor de lux și renumelui său internațional. Sursa foto: Shutterstock

Portofino are doar 400 de locuitori permanenți

Portofino atrage anual sute de mii de turiști datorită peisajului său pitoresc, iahturilor de lux și renumelui său internațional. Popularitatea satului a crescut semnificativ pe rețelele de socializare, unde vizitatorii postează frecvent imagini din portul său iconic.

Unul dintre cele mai vizitate locuri din Italia are un număr mic de locuitori permanenți. În portofino stau aproape 400 de persoane pe toată durata anului, iar viața acestora a fost afectată de dezvoltarea orașului și valurile de turiști care vin în fiecare sezon.

Ce le recomandă autoritățile locale turiștilor ca să evite amenzile și sancțiunile

Autoritățile locale subliniază că noile zone de interdicție contribuie la reducerea aglomerației și la îmbunătățirea experienței pentru toți vizitatorii. Conform portalului britanic de știri citat anterior, Biroul pentru Afaceri Externe al Marii Britanii recomandă turiștilor să se informeze despre legislația locală înainte de a călători. Urmând aceste sfaturi, vizitatorii pot evita amenzile neașteptate și se pot bucura de frumusețile Italiei fără întreruperi.

Autoritățile locale subliniază că noile zone de interdicție contribuie la reducerea aglomerației și la îmbunătățirea experienței pentru toți vizitatorii. Sursa foto: Shutterstock

De ce este Portofino una dintre cele mai apreciate destinații de pe Riviera Italiană

Portofino este un fost sat pescăresc situat pe coasta Liguriei, în nord-vestul Italiei, devenit în timp una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din Europa. Localitatea este renumită pentru portul său cu iahturi, casele colorate care înconjoară golful și peisajele spectaculoase ale Rivierei Italiene, atrăgând anual turiști din întreaga lume, dar și numeroase celebrități.

Portofino este un fost sat pescăresc situat pe coasta Liguriei, în nord-vestul Italiei, devenit în timp una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din Europa. Sursa foto: Shutterstock

Printre cele mai vizitate obiective se numără Piazzetta, piața centrală aflată pe malul mării, Castelul Brown, o fortăreață din secolul al XVI-lea care oferă panorame asupra golfului, și biserica San Giorgio, amplasată pe promontoriul care domină localitatea. O altă atracție este farul din Portofino, aflat la capătul unui traseu pietonal ce traversează vegetația mediteraneană.

Stațiunea reprezintă, totodată, un punct de plecare pentru explorarea Parcului Natural Regional Portofino și a ariei marine protejate din zonă, apreciate pentru traseele de drumeție, golfurile izolate și posibilitățile de snorkeling și scufundări. Deși are o populație de doar câteva sute de locuitori, Portofino este considerat unul dintre simbolurile turismului de lux din Italia și o destinație emblematică a coastei Liguriei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE