Grindeanu: „Lipsa deciziilor produce efecte grave”

România se confruntă cu o criză guvernamentală care afectează domenii esențiale, avertizează Sorin Grindeanu.

„Spitalele de copii sunt afectate de blocarea angajărilor, prețurile la carburanți continuă să crească, iar atacurile cibernetice asupra platformelor critice ale statului, inclusiv asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, au blocat activitatea din piața imobiliară”, a declarat liderul PSD.

Printre măsurile urgente propuse se numără reducerea cotei de TVA pentru tranzacțiile imobiliare, suplimentarea personalului în sănătate și reactivarea mecanismului de compensare a prețurilor la combustibili.

„Dacă nu vom adopta o măsură legislativă tranzitorie, toate tranzacțiile imobiliare vor avea aplicată o cotă de TVA de 21%, ceea ce va adânci criza din sectorul construcțiilor”, a mai precizat Grindeanu.

Sorin Grindeanu propune un comitet de criză în Parlament

Pentru a rezolva situația actuală, Grindeanu propune crearea unui comitet de criză la nivel parlamentar, format din reprezentanți ai tuturor grupurilor parlamentare.

„Subliniez că este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică. Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar pentru a identifica și pregăti, în regim de urgență, amendamentele și soluțiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situații”, a explicat președintele Camerei Deputaților.

Grindeanu intenționează să convoace o sesiune extraordinară în Parlamentul României

Grindeanu intenționează să convoace o sesiune extraordinară a Parlamentului în săptămâna 27 iulie – 2 august 2026. Acesta subliniază că rezultatele grupului de lucru vor constitui baza pentru adoptarea măsurilor urgente de care România are nevoie.

„Rezultatul activității acestui grup de lucru va constitui, alături de proiectele legislative asumate prin PNRR, care vor aduce României peste 3 miliarde de euro, baza sesiunii extraordinare a Parlamentului”, a detaliat el, conform News.ro.

Totodată, Grindeanu face apel la responsabilitatea liderilor politici pentru a depăși disensiunile și a proteja interesele cetățenilor.

„Dincolo de disensiunile politice, avem datoria de a asigura funcționarea statului și de a proteja interesele cetățenilor. Vă invit să vă alăturați acestui demers, în spiritul responsabilității față de România și față de cetățenii pe care îi reprezentăm”, a transmis Grindeanu.

Atacul cibernetic de la ANPCI a blocat piața imobiliară

Un atac cibernetic de proporții asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a blocat complet sistemul informatic e-Terra, punând în impas mii de români implicați în tranzacții imobiliare. Incidentul, calificat drept „cel mai grav din istoria instituției”, a avut loc marți, 14 iulie, și continuă să producă efecte majore.

Sistemul e-Terra reprezintă infrastructura digitală care gestionează toate informațiile legale și tehnice despre proprietățile din România. Dezvoltat de ANCPI, platforma centralizează datele cadastrale și cele din cartea funciară, fiind utilizată zilnic de notari, topografi și executori judecătorești. Spre exemplu, un notar folosește e-Terra pentru a verifica dacă o proprietate este liberă de sarcini înainte de a finaliza o vânzare.

Blocarea acestui sistem pune în stand-by întregul flux de lucru al cadastrului, afectând atât cererile noi, cât și dosarele aflate deja în procesare. Fără acces la baza de date digitală, documente esențiale, cum ar fi extrasele de carte funciară, nu pot fi emise, iar tranzacțiile imobiliare sunt paralizate.

Cumpărătorii riscă să plătească TVA-ul de 21% pentru locuințe

Dacă sistemele ANCPI nu vor fi repuse în funcțiune până la 31 iulie 2026, cumpărătorii care intenționau să finalizeze tranzacțiile până la această dată riscă să plătească TVA de 21%, în loc de 9%. Diferența poate ajunge la 14.000 de euro pentru o singură locuință.

Potrivit Legii nr. 141/2025, reducerea fiscală este valabilă doar pentru contractele semnate înainte de 1 august 2026. Într-un context în care modificările fiscale se apropie rapid, incertitudinea provocată de acest atac informatic amplifică presiunea asupra celor implicați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE