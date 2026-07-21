Valorile premiilor rămân neschimbate față de ultimii ani.

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern, elevii care au încheiat Evaluarea Națională cu media 10 vor primi 2.000 de lei.

În schimb, absolvenții care au obținut media 10 la Bacalaureat, atât în sesiunea din iunie, cât și în sesiunea specială, vor primi 5.000 de lei.

În total, 93 de elevi ar urma să beneficieze de stimulentele financiare acordate de Ministerul Educației, potrivit Edupedu.

Dintre aceștia:

7 elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026;

70 de elevi au obținut media 10 la sesiunea de vară a Bacalaureatului;

un elev a obținut media 10 la sesiunea specială a Bacalaureatului;

22 de elevi au obținut media maximă la Bacalaureatul german.

Numărul elevilor cu media 10 la Evaluarea Națională este cel mai mic din ultimii peste 10 ani, în timp ce la Bacalaureat numărul mediilor maxime este în creștere cu peste 112% față de anul trecut.

Ministerul Educației și Cercetării a prevăzut în bugetul pe anul 2026 suma totală de 479.000 de lei pentru acordarea acestor premii.

Din această sumă:

14.000 de lei vor merge către elevii cu media 10 la Evaluarea Națională;

465.000 de lei sunt destinați absolvenților care au obținut media 10 la Bacalaureat.

Potrivit notei de fundamentare, fondurile sunt deja incluse în bugetul ministerului.

Conform proiectului, lista elevilor care vor beneficia de aceste stimulente și procedura de acordare a banilor vor fi stabilite ulterior prin ordin al ministrului Educației și Cercetării.

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