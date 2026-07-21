Potrivit unei analize publicate de The Independent, vacanțele în zone cu climă temperată devin tot mai populare, iar multe destinații din nordul și vestul Europei oferă temperaturi ideale chiar și în plin sezon estival.
1. Ostend, Belgia – plajă și fructe de mare fără caniculă
Temperaturi în august:
- Maximă: 21°C
- Minimă: 16°C
Stațiunea Ostend, din Belgia este cea mai mare de pe litoralul belgian și oferă plaje întinse, sporturi nautice și restaurante renumite pentru fructele de mare.
Este o alegere potrivită pentru cei care vor să se bucure de mare fără temperaturile sufocante din sudul Europei.
2. Oslo, Norvegia – natură și relaxare la 21 de grade
Temperaturi în august:
- Maximă: 21°C
- Minimă: 16°C
Capitala Norvegiei combină atmosfera urbană cu natura.
Vizitatorii pot explora cartierul Grünerløkka, muzeele orașului, pădurile din apropiere sau se pot relaxa în piscine cu apă de mare și saune nordice.
3. La Gomera, Insulele Canare – alternativa răcoroasă la Spania continentală
Temperaturi în august:
- Maximă: 28°C
- Minimă: 21°C
În timp ce sudul Spaniei se confruntă cu temperaturi extreme, La Gomera beneficiază de brize atlantice și de un climat blând.
Insula este ideală pentru drumeții, plaje cu nisip vulcanic și gastronomie locală.
4. Tartu, Estonia – city break fără temperaturi extreme
Temperaturi în august:
- Maximă: 22°C
- Minimă: 13°C
Al doilea oraș ca mărime din Estonia impresionează prin centrul istoric, Muzeul Național al Estoniei și plimbările pe râul Emajõgi.
Climatul răcoros îl transformă într-o destinație confortabilă pentru explorare.
5. Sopot, Polonia – Riviera Baltică
Temperaturi în august:
- Maximă: 22°C
- Minimă: 14°C
Sopot este una dintre cele mai apreciate stațiuni de la Marea Baltică.
Orașul are plaje întinse, cel mai lung dig din lemn din Europa și este situat la mică distanță de Gdańsk.
6. Sylt, Germania – plaje elegante și gastronomie
Temperaturi în august:
- Maximă: 20°C
- Minimă: 15°C
Insula Sylt este una dintre cele mai exclusiviste destinații din Germania.
Pe lângă plajele spectaculoase, turiștii găsesc restaurante premiate, sate pitorești și faruri amplasate de-a lungul coastei.
7. Lacul Bled, Slovenia – răcoare în Alpi
Temperaturi în august:
- Maximă: 25°C
- Minimă: 13°C
Lacul Bled rămâne una dintre cele mai frumoase destinații din Europa.
Apa rece de origine glaciară oferă o alternativă perfectă pentru zilele călduroase, iar zona este ideală pentru drumeții și plimbări cu barca.
Lacul Bled se află la 40 de minute de capitala Sloveniei, Ljubljana.
8. Machico, Madeira – clima blândă a Atlanticului
Temperaturi în august:
- Maximă: 26°C
- Minimă: 21°C
Madeira este considerată una dintre cele mai plăcute destinații europene pe timpul verii.
În Machico, turiștii găsesc plaje cu nisip auriu, peisaje montane și temperaturi suportabile chiar și în august.
9. Pori, Finlanda – una dintre cele mai răcoroase vacanțe din Europa
Temperaturi în august:
- Maximă: 19°C
- Minimă: 11°C
Orașul finlandez este renumit pentru plaja Yyteri, lungă de șase kilometri, dar și pentru festivalurile de jazz și peisajele naturale spectaculoase.
Este una dintre cele mai bune opțiuni pentru cei care vor să evite complet canicula.
10. Haarlem, Olanda – alternativa liniștită la Amsterdam
Temperaturi în august:
- Maximă: 22°C
- Minimă: 14°C
Haarlem oferă canale, clădiri istorice, piețe cochete și acces rapid la Parcul Național Zuid-Kennemerland.
Este mai puțin aglomerat decât Amsterdam și are un climat mult mai confortabil pentru plimbări.
11. Skagen, Danemarca – acolo unde se întâlnesc două mări
Temperaturi în august:
- Maximă: 20°C
- Minimă: 14°C
Skagen este celebru pentru locul în care Marea Baltică întâlnește Marea Nordului.
Orașul oferă plaje spectaculoase, dune de nisip și muzee de artă, toate într-un climat răcoros.
12. Arran, Scoția – natură spectaculoasă și doar 17 grade
Temperaturi în august:
- Maximă: 17°C
- Minimă: 13°C
Insula Arran, supranumită „Scoția în miniatură”, este una dintre cele mai răcoroase destinații europene de vară.
Turiștii pot face drumeții pe muntele Goatfell, excursii pentru observarea delfinilor sau se pot relaxa pe plajele sălbatice ale insulei.
Autorii analizei arată că preferințele turiștilor se schimbă odată cu intensificarea valurilor de căldură.
Tot mai mulți turiști aleg destinații cu temperaturi moderate, unde pot vizita orașe, merge pe trasee montane sau petrece timp pe plajă fără disconfortul provocat de caniculă.
Un astfel de loc este și Viena, care a devenit destinația ideală pentru cei care își doresc o vacanță de weekend în care să se plimbe pe jos, printre clădiri superbe și cafenele de poveste.
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