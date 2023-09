Filmări de la începutul anilor '90, cu Vladimir Putin în trening, jucând tenis de masă şi pescuind, în timpul unei călătorii în Finlanda: „Era departe de dictatorul-macho de azi”

Videoclipul, realizat de un amator și primit dintr-o sursă anonimă, a fost filmat cu ocazia unei zile de 1 Mai, petrecută la scurt timp după ce Putin – pe atunci ofiţer KGB de 40 de ani – devenise consilierul lui Anatoli Sobciak, primarul oraşului Sankt Petersburg la acea vreme.

În videoclip, Putin apare în maiou și apoi în trening, şi Sobciak, care se dezbracă la bustul gol, joacă tenis de masă cu gărzile de corp ale primarului.

Ulterior, petrecerea continuă la pescuit. Putin, aparent conştient că este filmat, stă cu spatele la cameră, în timp ce de pe ţărm cineva strigă să arate peştele pescuit.

La întoarcere, soţia de atunci a lui Putin, Liudmila, este văzută eviscerând captura, o ştiucă. Cele două fiice ale lor, Maria şi Katerina, se văd şi ele în preajmă.

Imaginile îl arată, de asemenea, pe Putin, cu ochii în jos, stând lângă Sobciak, în timp ce primarul îşi încearcă mâna la darts.

Filmul a fost înregistrat la o vilă de oaspeţi deţinută de o companie finlandeză, Thomesto, care a importat lemn din Rusia.

Vila din lemn este amplasată pe insula Torsö, în Raseborg, 100 de kilometri vest de Helsinki, pe coasta sudică a Finlandei.

Putin s-a întors la Leningrad – în prezent Sankt Petersburg – în 1990, după ce a petrecut cinci ani ca ofiţer de informaţii KGB în oraşul Dresda din Germania de Est.

El s-a alăturat echipei lui Sobciak şi a devenit şeful Comisiei pentru Relaţii Externe, fiind responsabil pentru acordurile comerciale şi investiţiile străine.

Primele acuzaţii de corupţie la adresa lui Putin datează din această perioadă, precizează The Guardian.

Putin susţine că a demisionat din KGB în august 1991 în semn de protest faţă de lovitura de stat eşuată a acestuia împotriva lui Mihail Gorbaciov.

Potrivit sursei Yle, Putin a confirmat că lucra pentru agenţia de spionaj în timpul vizitei.

Videoclipul arată grupul luând un prânz relaxat cu bere şi vin în interiorul unei cabane din lemn.

Potrivit sursei Yle, Putin a vorbit foarte puţin în vila din Raseborg. El a pus o singură întrebare: ce s-ar întâmpla dacă „un milion şi jumătate de ruşi” ar trece graniţa în Finlanda? La acea vreme, ruşii sufereau de o criză acută de alimente şi bunuri de bază.

În anii ’90, Putin vizita frecvent Finlanda. Apariţiile sale ulterioare în calitate de prim-ministru şi preşedinte al Rusiei au fost atent controlate.

Yle comentează că „îmbrăcat într-un tricou fără mâneci, pantaloni de trening albaștri și cu părul neîngrijit, Putin arată monoton, departe de imaginea dictator-macho pe care şi-a creat-o de atunci”.

Unul dintre lucrurile pe care le învață la școala de spionaj este că eviți să fii fotografiat. Spionii din întreaga lume sunt destul de reticenți, așa că această fillmare este cu adevărat neobișnuit”, comentează Luke Harding, fost corespondent la Moscova pentru ziarul britanic The Guardian..

