Ce a spus consilierul Kremlinului

„S-a discutat ideea că ar fi potrivit să se studieze oportunitatea ridicării nivelului reprezentanților părților rusă și ucraineană”, a declarat consilierul Iuri Ușakov, în cadrul unei informări pentru jurnaliști despre apelul președintelui SUA, Donald Trump, cu Putin.

Nu s-a menționat numele niciunuia dintre lideri și nici nu s-a indicat că „reprezentanții” ar putea fi ridicați la acest nivel.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a adoptat un ton mai conciliant într-un interviu pentru televiziunea de stat, marți seară.

„Nu refuzăm nicio formă de colaborare – nici bilaterală, nici trilaterală”, a insistat el. Dar: „Orice contact care implică înalți oficiali trebuie pregătit cu cea mai mare atenție”.

Ce înseamnă acest lucru în limbajul Kremlinului

În limbajul Kremlinului, asta înseamnă că nu sunt aproape deloc pregătiți să accepte această întâlnire.

Acesta este un război pe care Putin l-a început prin recunoașterea unilaterală a unei părți din teritoriul ucrainean (autoproclamatele Republici Populare Donețk și Luhansk) ca fiind independente. El a susținut că Ucraina este „o parte inalienabilă a istoriei, culturii și spațiului spiritual (al Rusiei)”, iar separarea sa de Rusia este o greșeală istorică.

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat
Recomandări
Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

„Putin le-a spălat atât de mult creierii rușilor”

Așadar, dacă această întâlnire va avea loc – așa cum spune Orysia Lutsevich, directoarea programului Rusia și Eurasia al Chatham House – Putin „va trebui să accepte eșecul de a se întâlni cu un președinte pe care îl consideră o glumă din partea unei țări care nu există”.

De asemenea, a susținut ea, ar fi o schimbare uriașă de ton, greu de explicat poporului rus.

„Putin le-a spălat atât de mult creierii rușilor la televiziunea de stat, spunând că Zelenski este nazist, că Ucraina este un stat marionetă al Occidentului… că Zelenski este ilegitim, de ce vorbește brusc cu el?”

Tatiana Stanovaya, cercetător senior la Carnegie Russia Eurasia Center și fondatoarea R. Politik, care furnizează știri și analize despre Rusia, susține că, deși Putin nu consideră că o întâlnire cu Zelenski este esențială într-un război care pentru Rusia este mai mult despre confruntarea cu Occidentul decât cu Ucraina, el ar putea totuși să accepte întâlnirea dacă ar considera că va fi un succes.

„Cerințele-cheie trebuie să fie pe masă și Zelenski trebuie să fie de acord să discute despre ele”, a declarat ea pentru CNN într-un interviu marți.

Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”
Recomandări
Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

Până acum, Zelenski a respins aceste cerințe-cheie, care includ renunțarea la teritorii pe care Ucraina încă le controlează. Dar Putin, susține ea, îl vede pe Trump ca fiind cheia pentru schimbarea acestei situații.

Trump, văzut ca un facilitator al viziunii rusești asupra înțelegerii

„Trump este văzut ca un facilitator al viziunii rusești asupra înțelegerii și, pentru aceasta, Statele Unite ar trebui să colaboreze cu Kievul pentru a-i împinge să fie mai flexibili, să fie mai deschiși la cerințele rusești.”

Stanovaya a sugerat că Rusia ar putea încerca să mențină SUA de partea sa făcând ceea ce a sugerat Ușakov și sugerând o nouă rundă de discuții la Istanbul, dar cu o delegație la nivel superior, care ar putea să-i includă pe însuși Ușakov și pe ministrul de externe Lavrov.

Amintim că Vladimir Putin s-a întâlnit cu Donald Trump, vineri, 15 august, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson, iar Volodimir Zelenski nu a fost chemat.

De asemenea, pe 18 august, Zelenski s-a dus la Washington, la chemarea lui Trump. Discuțiile dintre cei doi au durat aproximativ o oră și jumătate. Trump și Zelenski au discutat în Biroul Oval de la Casa Albă având în față o hartă cu România, Ucraina, Republica Moldova și Rusia.

