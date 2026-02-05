În plus, de la începutul invaziei pe scară largă, armata rusă nu a obținut nicio victorie strategică, a mai spus șeful statului ucrainean într-un interviu acordat postului de televiziune francez France 2.

În același timp, partea ucraineană este pe deplin conștientă de amploarea pierderilor suferite de adversar în timpul luptelor.

În plus, Volodimir Zelenski a precizat că țara agresoare ar avea nevoie de cel puțin doi ani de lupte active, însă, în opinia sa, armata rusă nu este capabilă să mențină o asemenea intensitate a războiului pe termen lung.

„Rusia vrea ca Ucraina să părăsească Donbasul. Însă pentru fiecare metru din acest teritoriu, armata rusă plătește un preț considerabil. Pierderile umane nu sunt luate în calcul. Pentru a cuceri estul Ucrainei, Rusia ar mai trebui să piardă aproximativ 800.000 de militari. Un asemenea rezervor de resurse nu este infinit”, a subliniat Zelenski.

Președintele a comentat și ideea înghețării ostilităților de-a lungul liniei frontului. În opinia sa, chiar și menținerea pozițiilor actuale ar reprezenta o concesie semnificativă din partea Ucrainei.

„Un conflict înghețat înseamnă câștig de timp pentru Rusia. Orice zonă demilitarizată poate exista doar cu condiția unui control deplin din partea Ucrainei. Rusia încearcă să sporească presiunea și suferința populației civile pentru a forța Ucraina să accepte condițiile sale. Practic, este vorba despre un ultimatum”, a accentuat el.

Separat, Zelenski s-a referit la rolul liderilor internaționali în descurajarea Rusiei. Potrivit acestuia, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, reacționează exclusiv la presiuni ferme din partea Statelor Unite.

„Președintele Statelor Unite are la dispoziție pârghii economice, de sancțiuni și militare. Acestea pot influența poziția Kremlinului. În același timp, orice compromis privind suveranitatea Ucrainei este inacceptabil”, a subliniat șeful statului.

Președintele a mai adăugat că Rusia nu manifestă teamă față de țările europene și continuă să folosească războiul ca instrument de presiune.

