Cercetătorii Jeffrey Lewis, de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din California, și Decker Eveleth, de la Centrul de Analiză Navală (CNA) din Virginia, au ajuns la această concluzie după ce au analizat imaginile realizate în ultimele săptămâni de Planet Labs.

Activitate intensă la poligonul Pankovo

Cei doi cercetători consideră că imaginile din satelit surprinse de Planet Labs arată o activitate intensă la poligonul de testare Pankovo din arhipelagul Novaia Zemlia, în Marea Barents, printre care o creștere a personalului și a echipamentelor, precum și a navelor și aeronavelor asociate cu testele anterioare ale rachetei 9M730 Burevestnik, supranumită și „Cernobîlul zburător” din cauza numărului mare de teste eșuate până acum și considerată de experți un pericol mai mare pentru Rusia decât pentru țările pe care le amenință în mod repetat.

„Putem vedea toată activitatea de la locul de testare, care constă atât în cantități uriașe de echipamente care sosesc pentru a sprijini operațiunile, cât și în mișcări la locul de lansare a rachetelor”, explică Jeffrey Lewis.

Potrivit lui Lewis, testul ar putea avea loc săptămâna aceasta, ceea ce ar crește posibilitatea de a eclipsa summitul Trump-Putin. „Pregătirile sunt în toi”, spune cercetătorul.

O sursă occidentală din domeniul securității, citată de Reuters sub rezerva anonimatului, afirmă la rândul ei că Rusia pregătește un test cu racheta Burevestnik.

Experții se îndoiesc de laudele aduse Burevestnik de către Putin și propagandiștii săi

Vladimir Putin susține că racheta Burevestnik – „SSC-X-9 Skyfall” în codificarea NATO – este „invincibilă” atât pentru sistemele actuale de apărare antirachetă, cât și pentru cele viitoare. Mulți experți spun însă că nu este clar dacă racheta poate evita sistemele de apărare și dacă poate oferi regimului de la Moscova capacități pe care nu le are deja. Cert este că dezvoltarea rachetei Burevestnik a căpătat o importanță sporită pentru Kremlin de când Donald Trump a anunțat dezvoltarea noului scut antirachetă american „Golden Dome” („Domul de aur”).

Vladimir Putin caută să intimideze

Testarea rachetei Burevestnik ar fi fost programată cu mult înainte de anunțul de la sfârșitul săptămânii trecute privind întâlnirea dintre Trump și Putin. Experții consideră că liderul rus ar fi putut suspenda pregătirile, pentru a semnala o potențială deschidere față de încheierea războiului din Ucraina, precum și față de reluarea negocierilor cu Statele Unite pe tema controlului armamentului. Tratatul New START, ultimul pact între Statele Unite și Rusia care limitează desfășurarea strategică a armelor nucleare, expiră pe 5 februarie, semnalează Reuters.

„Uneori poți devansa sau amâna programul din motive politice”, a declarat fostul subsecretar de stat interimar pentru controlul armamentului Tom Countryman.

Racheta Burevestnik, un eșec până acum

Racheta Burevestnik a eșuat în mod repetat în timpul testelor, înregistrând doar două succese parțiale din 13 încercări. Opt persoane, printre care cinci oameni de știință, au fost ucise în urma unui test eșuat al presupusei rachete invincibile, în august 2019. În septembrie anul trecut, Satan II, o altă așa-zisă superrachetă a lui Putin, a eșuat și a distrus poligonul de testare de la Cosmodromul Plesețk, regiunea Arhanghelsk, în nordul Rusiei.

