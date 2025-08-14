Îngrijorările Europei privind întâlnirea din Alaska

Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programată să aibă loc în Alaska, stârnește îngrijorare în Ucraina și Europa. Potrivit presei străine, summitul dintre cei doi lideri ar putea avea consecințe devastatoare pentru Ucraina.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat recent că are „multe temeri” legate de această întâlnire, deși a adăugat că are și „multă speranță”, probabil pentru a nu ofensa Washingtonul.

Îngrijorarea principală este că Putin ar putea să-l manipuleze din nou pe Trump, determinându-l să ia decizii în detrimentul Ucrainei și al aliaților europeni.

Precedentul îngrijorător al summitului din 2018

La precedenta întâlnire dintre cei doi lideri din 2018, Trump a acceptat cu ușurință negarea lui Putin privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Acest lucru l-a pus pe liderul american în contradicție cu propriile agenții de informații.

Acum, șapte ani mai târziu, există temeri că Putin ar putea să-l manipuleze din nou pe Trump, de data aceasta în detrimentul Ucrainei.

Condițiile summitului au fost dictate de Rusia

Putin ar putea avea un avantaj în negocieri, având în vedere că toate condițiile întâlnirii din Alaska au fost stabilite de Rusia și nu de Washington, mai subliniază Politico.

Experții citați de publicație arată că Putin are experiență în epuizarea răbdării și atenției președinților americani. Ca autocrat, el poate juca un joc lung, în timp ce liderii democratici trebuie să răspundă în fața electoratului.

„Moscova încearcă să creeze impresia unui progres către încheierea războiului din Ucraina, așa cum a îndemnat Donald Trump, pentru a-și menține interesul în negocieri. Kremlinul consideră că Trump este vulnerabil din punct de vedere politic și capacitatea sa de a influența cursul războiului este limitată. Îl vede prins între o facțiune din Congres care insistă asupra sprijinului continuu pentru Ucraina și a izolării Rusiei ca o chestiune de securitate națională și propria sa bază electorală”, au explicat experții, pentru sursa citată mai sus.

Strategia lui Putin

Un alt aspect pentru care se tem europenii este faptul că Putin ar înțelege psihologia președintelui american și ar ști cum să-l manipuleze, precizează Politico. De aici ar porni și îngrijorările privind întâlnirea din Alaksa.

Putin a demonstrat deja că înțelege psihologia lui Trump: Laudă omul în timp ce îl abate – ceva ce pasionatul președinte ucrainean Volodimir Zelenski aproape că nu a reușit să facă în infama sa întâlnire de la Casa Albă de la începutul acestui an, după cum au explicat politologul rus Tatiana Stanovaya, pentru sursa citată mai sus.

Poziția Ucrainei față de summitul Trump – Putin

Președintele ucrainean Zelenski se opune unui acord care ar implica cedarea de teritorii. Un sondaj recent arată că doar aproximativ o treime dintre ucraineni ar fi dispuși să schimbe teritoriu pentru pace.

Trump a criticat recent abordarea lui Zelenski privind războiul, spunând că „dezaprobă foarte sever” modul în care acesta gestionează conflictul.

Avertismentul lui Trump către Putin

Miercuri, Trump a avertizat că Putin va suporta consecințe severe dacă nu va fi de acord cu o încetare a focului în timpul summitului din Alaska. Această declarație a mai calmat îngrijorările aliaților europeni.

Summitul Trump-Putin din Alaska reprezintă un moment crucial pentru viitorul Ucrainei și relațiile internaționale. Rămâne de văzut dacă Trump va reuși să reziste manipulărilor lui Putin și să apere interesele Ucrainei și ale aliaților occidentali.

Îngrijorări privind pacea dintre Ucraina și Rusia

Politico subliniază că Putin are motive să se grăbească să încheie un acord de pace și să pună capăt războiului, precizând că prelungirea conflictului pune presiune asupra națiunilor europene și alianței transatlantice.

În timp ce Trump încearcă să se poziționeze ca un negociator abil, experții avertizează că Putin ar putea folosi această întâlnire pentru a-și avansa propria agendă de subjugare a Ucrainei și slăbire a alianței occidentale.

Când are loc Summitul Trump – Putin

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri, 15 august 2025, în Alaska. Locul ales pentru summit este baza militară Elmendorf-Richardson, situată la periferia nordică a orașului Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska.

Aceasta va fi prima întâlnire între cei doi lideri în patru ani și are ca scop principal discutarea războiului din Ucraina și posibile soluții de încetare a conflictului. De asemenea, nu este planificată prezența altor lideri, cum ar fi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la această întâlnire.

De ce are loc summitul în Alaska

Locația summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin a fost aleasă în Alaska din mai multe motive practice și simbolice:

  • Alaska este un loc strategic unde Americile și Eurasia se întâlnesc la cel mai apropiat punct, separat de Rusia doar prin Strâmtoarea Bering (aproximativ 55 mile). Astfel, este un loc relativ aproape pentru ambele țări.
  • Alaska a fost parte a Imperiului Țarist rus până în 1867, când a fost vândută Statelor Unite pentru 7,2 milioane de dolari, o afacere care a fost considerată inițial un eșec, dar care s-a dovedit ulterior a fi foarte valoroasă datorită resurselor naturale și poziției sale strategice.
  • Alegerea Alaskăi poartă o semnificație simbolică, reflectând istoria comună și tensiunile geopolitice dintre Rusia și Statele Unite, dar și un mesaj subtil despre schimbările posibile de granițe, având summitul loc în această toposferă unde „granițele pot fi cumpărate și vândute”.
  • Pentru Putin, este o oportunitate de a-și restabili poziția pe scena globală prin întâlnirea cu președintele american pe teritoriul SUA, în apropierea fosterlor teritorii rusești, ceea ce poate avea o valoare simbolică importantă.
  • Alaska are o importanță strategică în termeni militari și geopolitici, fiind fostă linie de apărare în Războiul Rece și având o poziție crucială pentru securitatea arctică și legăturile dintre continente.

Alaska este un loc ales atât pentru proximitatea geografică, cât și pentru impactul simbolic și strategic în contextul relațiilor dintre SUA și Rusia și negocierilor privind conflictul din Ucraina.

