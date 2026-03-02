Prin integrarea capacității satelitare direct în rețelele 4G și 5G existente, Vodafone România și Satellite Connect Europe vor permite smartphone-urilor să comute automat între semnalele terestre și cele prin satelit. Astfel, utilizatorii vor rămâne conectați fără întreruperi chiar și în zonele fără acoperire mobilă în prezent.

Acest lucru va contribui la reducerea decalajelor de acoperire pe termen lung cu siguranță sporită, sprijinind comunitățile rurale și izolate și permițând serviciilor de urgență să mențină comunicațiile în timpul fenomenelor meteo severe, al incidentelor majore sau în cazul unor posibile crize transfrontaliere.

Vodafone susține dezvoltarea serviciilor satelitare din Europa în linie cu mecanismele europene de reglementare și cerințele de utilizare a spectrului. Vodafone și Satellite Connect Europe vor colabora cu operatorii mobili europeni, instituțiile UE și statele membre pentru a dezvolta un cadru european armonizat pentru serviciile satelitare de tip D2D, incluzând proceduri simplificate de autorizare.

„Parteneriatul nostru cu Satellite Connect Europe și anunțul de astăzi privind exercițiile viitoare sunt o dovadă a eforturilor noastre de a conecta România și pe români. Așteptăm cu nerăbdare să începem și să putem aduce laolaltă rețelele mobile și satelitare, pentru a oferi clienților noștri acoperire prin soluții inovatoare de conectivitate, ca parte din promisiunea noastră pentru România”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

„Suntem încântați să anunțăm această colaborare cu Vodafone România, companie ce recunoaște importanța unui serviciu european de conectivitate satelitară direct către dispozitiv. Acesta este un pas înainte important pentru utilizatorii de servicii mobile din întreaga Europă și demonstrează cum operatori europeni de top au din ce în ce mai multă încredere în Satellite Connect Europe”, a precizat Directorul General al Satellite Connect Europe, Meredith Sharples.

Foto: Vodafone

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE