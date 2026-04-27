Ce s-a întâmplat, concret

Porsche a anunțat pe 24 aprilie 2026 că își vinde participațiile din Bugatti Rimac și din Rimac Group către un consorțiu condus de HOF Capital. Până acum, Porsche deținea 45% din Bugatti Rimac și 20,6% din Rimac Group. După închiderea tranzacției, Rimac Group va prelua controlul asupra Bugatti Rimac, iar HOF Capital și BlueFive Capital vor intra ca parteneri financiari. 

Aici e și nuanța importantă: nu înseamnă că Mate Rimac deține singur 100% Bugatti. Înseamnă că Volkswagen iese complet, iar controlul trece în jurul structurii Rimac, împreună cu noii investitori. Oficial, HOF Capital va deveni unul dintre cei mai mari acționari ai Rimac Group alături de Mate Rimac.

Cum s-a ajuns aici

Povestea începe în 2021, când Volkswagen a introdus Bugatti în noul joint-venture Bugatti Rimac. Atunci, Rimac Group a primit 55%, iar Porsche 45%. Ideea era simplă: Bugatti venea cu imaginea, istoria și experiența de hypercar, iar Rimac cu electrificarea și tehnologia viitorului. 

Mate Rimac conduce și astăzi compania, iar oficialii au spus încă de atunci că el va fi omul-cheie în noua structură. În 2022, Rimac Group a atras o rundă de finanțare de 500 de milioane de euro, la o evaluare de peste 2 miliarde de euro, iar compania spunea atunci clar că Mate Rimac rămâne cel mai mare acționar. 

De ce a ieșit Porsche

Răspunsul scurt: bani și focus. Reuters scrie că Porsche a decis să vândă după ce profitul operațional al companiei s-a prăbușit cu 93% anul trecut, iar noul CEO, Michael Leiters, este sub presiune să taie costuri și să se concentreze pe businessul de bază. Marja Porsche a ajuns la 1,1% în 2025, față de 14,1% în 2024

Leiters a spus direct: „Acum, prin vânzarea participației noastre, ne concentrăm Porsche pe businessul de bază.” La rândul lui, Mate Rimac a transmis că Porsche „a fost un partener crucial” și că noua structură le permite să execute „și mai rapid” viziunea pe termen lung. 

Bugatti cu piese Audi și Volkswagen, ce se va întâmpla?

Aici lucrurile devin interesante. În epoca Volkswagen, Bugatti a folosit și componente comune din grup, chiar dacă vorbim despre mașini de milioane de euro. Nu există un procent oficial public despre „câte piese erau shared”, iar orice număr exact ar fi mai mult speculație decât fapt verificabil. Dar se știe că astfel de exemple au existat. Faruri, airbag-uri si nu numai.

Pe viitor, direcția pare mai clară: noul Bugatti Tourbillon vine pe o arhitectură complet nouă, iar Bugatti spune explicit că modelul nu împarte componente cu vechiul Chiron. Asta sugerează o ruptură mai mare față de logica „parts bin” din anii Volkswagen. Tourbillon intră într-o nouă eră tehnică: V16 aspirat natural, trei motoare electrice, 1.800 CP și preț de pornire de 3,8 milioane de euro.

De ce contează schimbarea asta

Pentru Bugatti, schimbarea nu este doar de acționariat. Este o schimbare de filozofie. Volkswagen a transformat Bugatti într-un simbol al excesului tehnic cu Veyron și Chiron. Rimac vine cu alt tip de obsesie: electrificare, software, baterii, platforme noi și viteză de execuție.

De aceea, mutarea e importantă. Pentru prima dată după foarte mult timp, Bugatti nu mai este doar „supercarul imposibil” al unui conglomerat german, ci intră într-o structură unde conducerea și direcția tehnică sunt mult mai aproape de viziunea lui Mate Rimac. Iar asta poate conta enorm pentru ce va deveni marca în următorii ani. 

