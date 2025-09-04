Reducere uriașă pentru modelele ID de la Volkswagen

Potrivit publicației poloneze Auto Swiat, această mișcare permite tuturor modelelor electrice să se califice pentru „NaszEauto”, un program guvernamental din Polonia pentru susținerea achiziției de vehicule electrice noi, adresată atât persoanelor private, cât și antreprenorilor individuali. Programul polonez este similar programului Rabla din România.

Reprezentanța poloneză a concernului din Wolfsburg argumentează că marca Volkswagen se va apropia din nou de „popor”.

„Accesibilitatea este înscrisă în ADN-ul Volkswagen. De aceea, reducând prețurile întregii game ID., facem ca mașinile electrice să devină o opțiune reală pentru un număr tot mai mare de șoferi”, a declarat Michal Szaniecki, directorul mărcii Volkswagen Autoturisme.

Totuși, Volkswagen a câștigat în prima jumătate a anului cu aproape 40% mai puțin decât în anul precedent.

Noile prețuri pentru modelele Volkswagen ID în Polonia

Prețurile pentru compactul VW ID.3 (hatchback-ul echivalent cu Golf) încep acum de la 30.000 de euro pentru versiunea cu baterie de 52 kWh, o reducere de 4.700 de euro față de lista de prețuri anterioară.

SUV-urile ID.4 și ID.5, echipate cu aceeași baterie, costă acum de la 34.800 de euro și respectiv 38.500 de euro, cu 5.800 de euro mai puțin decât în ultimele 30 de zile.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

Cele mai mari beneficii se aplică modelului flagship ID.7, un vehicul electric de dimensiunea unui Passat. Varianta cu baterie de 77 kWh este acum disponibilă de la 52.200 de euro, iar versiunea Tourer (break) de la 53.100 de euro, cu 10.500 de euro mai puțin decât anterior.

Oferte de finanțare și versiuni Plus

Au fost pregătite și oferte de finanțare. De exemplu, rata lunară de leasing pentru companii pentru VW ID.4 Pure este de 135 de euro net pentru un contract de 25 de luni și o limită anuală de 15.000 km.

Modelele Volkswagen ID sunt disponibile și în noi versiuni de echipare Plus, bazate pe opțiunile cel mai frecvent alese de clienți. Acestea includ diverse pachete de confort și siguranță, în funcție de model.

Programul Rabla din Polonia

Subvențiile sunt disponibile pentru persoane fizice și întreprinderi individuale, pentru achiziția, leasingul sau închirierea pe termen lung a unui nou autoturism electric cu un preț de până la 52.700 de euro net.

Sprijinul maxim nerambursabil este de 9.380 de euro, cu bonusuri suplimentare pentru casarea unui vehicul vechi cu combustie internă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE