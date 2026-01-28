Liderul rus Vladimir Putin transmite, prin consilierul său diplomatic Iuri Ușakov, că este dispus să întâlnească cu Volodimir Zelenski, cu condiția ca șeful statului ucrainean să vină la Moscova.

Putin „a declarat în diferite ocazii că dacă Zelenski este într-adevăr dispus pentru o întâlnire, atunci noi îl invităm la Moscova”, a spus Ușakov.

Consilierul de rang înalt al lui Putin afirmă totodată că subiectul a fost discutat în timpul conversațiilor telefonice dintre liderul de la Kremlin și președintele american Donald Trump. „Trump ne-a cerut în special să studiem această posibilitate”, a adăugat el.

„Îi garantăm (lui Zelenski – n.r.) securitatea și condițiile necesare”, a insistat Iuri Ușakov.

Vladimir Putin a reacționat astfel prin intermediul consilierului său la o declarație făcută miercuri de ministrul ucrainean de externe Andrîi Sîbiha.

Potrivit șefului diplomației ucrainene, Zelenski este dispus să se întâlnească cu liderul de la Kremlin pentru a rezolva principalele obstacole din calea negocierilor de pace, și anume chestiunea teritorială și viitorul centralei nucleare din Zaporojie, ocupată în prezent de armata rusă.

Zelenski insistă de mult timp pentru o întâlnire directă cu Putin pentru a face progrese în direcția încheierii celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani. Totuși, aproape de fiecare dată când președintele ucrainean a cerut o întrevedere, Putin l-a chemat la Moscova.

