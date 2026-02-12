„Mişcarea olimpică trebuie să ajute la încetarea războaielor, nu să le facă jocul agresorilor. Din păcate, decizia Comitetului Internaţional Olimpic de a-l descalifica pe atletul ucrainean Vladislav Heraskevici spune exact contrariul”, a reacționat Zelenski pe contul său de X.

Sport shouldnt mean amnesia, and the Olympic movement should help stop wars, not play into the hands of aggressors. Unfortunately, the decision of the International Olympic Committee to disqualify Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych says otherwise. This is certainly… pic.twitter.com/gGXizj5C5m — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2026

„CIO nu numai că l-a descalificat pe atletul ucrainean, dar şi-a descalificat propria reputaţie. Generaţiile viitoare îşi vor aminti de acest moment ca de un moment ruşinos”, a transmis și ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha.

„El pur şi simplu a vrut să-şi comemoreze colegii sportivi ucişi în război. Nu este nimic în neregulă cu asta, conform niciunei reguli sau etici. CIO l-a intimidat, l-a lipsit de respect şi chiar i-a predat sportivului nostru şi altor ucraineni despre cum ar trebui să tacă în legătură cu «unul dintre cele 130 de conflicte din lume»”, a adăugat șeful diplomației ucrainene, contestând astfel o declarație a purtătorului de cuvânt al CIO, Mark Adams.

„Există 130 de conflicte în desfășurare în lume. Nu putem avea 130 de conflicte diferite, oricât de teribile ar fi, aduse în discuție în timpul Jocurilor”, a susținut Mark Adams.

Andrii Sîbiha a acuzat CIO că a eşuat sistematic în a-l confrunta pe cel mai mare abuzator al sporturilor internaţionale şi al Cartei Olimpice, și anume Rusia, care a început trei invazii în timpul armistiţiului olimpic, a implementat cel mai mare program de dopaj finanţat de stat, a ucis 650 de sportivi şi antrenori ucraineni şi a avariat 800 de facilități sportive din Ucraina.

„Ruşii sunt cei care trebuie interzişi, nu comemorarea victimelor lor. Niciunul dintre ei nu este «neutru». Dacă Crezul Olimpic spune că «cel mai important lucru la Jocurile Olimpice nu este să câştigi, ci să participi», atunci CIO l-a trădat complet împiedicându-l să participe şi a trădat 650 de sportivi şi antrenori ucraineni ucişi de Rusia. Suntem mândri să-l avem pe Vladislav, care nu i-a trădat. Îţi mulţumim pentru principiile şi curajul tău”, a afirmat ministrul ucrainean.

„Rusia este cea care încalcă în mod constant principiile olimpice, folosind perioada Jocurilor Olimpice pentru a purta război. În 2008, a fost războiul împotriva Georgiei; în 2014 – ocuparea Crimeei; în 2022 – invazia la scară largă a Ucrainei. Și acum, în 2026, în pofida apelurilor repetate pentru un armistițiu în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, Rusia dă dovadă de o lipsă totală de respect, intensificând atacurile cu rachete și drone asupra infrastructurii noastre energetice și împotriva poporului nostru”, a subliniat Volodimir Zelenski.

„Vladislav nu a luat startul, dar nu a fost singur – a avut toată Ucraina alături de el şi va fi mereu alături. Pentru că atunci când un sportiv apără adevărul, onoarea şi memoria, aceasta este deja o victorie. O victorie pentru Vladislav. O victorie pentru întreaga ţară”, a transmis Comitetul Olimpic Ucrainean într-un comunicat.

CIO i-a oferit marți lui Vladislav Heraskevici opţiunea de a purta o banderolă neagră în loc de casca omagială și i-a transmis să-și exprime durererea „în conferințe de presă, după competiție, în zona mixtă” sau pe rețelele sale de socializare.

Sportivul ucrainean a insistat să poarte casca omagială în timpul concursului, iar CIO a luat decizia să-l excludă pe motiv că „a refuzat să accepte regulile CIO privind exprimarea sportivilor”.

În calitate de purtător de drapel al delegaţiei ucrainene la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano – Cortina, Vladislav Heraskevici (27 de ani) reprezenta o speranţă la obținerea unei medalii pentru ţara sa, în condițiile în care a terminat pe locul patru la Campionatul Mondial de anul trecut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE