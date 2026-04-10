Zelenski promite finalizarea reparațiilor, dar responsabilitatea aprovizionării revine Europei

Conducta a fost afectată la sfârșitul lunii ianuarie, în vestul Ucrainei, în urma unui atac cu drone atribuit Rusiei, potrivit autorităților de la Kiev. În pofida avariilor majore, Zelenski a subliniat că „responsabilitatea pentru aprovizionare în sine va aparține europenilor”. Totodată, el a menționat că, deși multe reparații au fost finalizate, rezervoarele de stocare distruse nu pot fi refăcute rapid din cauza atacurilor continue ale Rusiei.

„Vom finaliza reparațiile pentru că acesta este acordul. I-am spus (Uniunii Europene) că le vom termina în primăvara aceasta”, a declarat Zelenski

Controversele legate de această conductă au escaladat la nivel geopolitic. Ungaria a acuzat Ucraina că ar fi blocat în mod intenționat tranzitul de petrol ca represalii pentru amânarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene către Kiev.

Acuzații dure între Budapesta și Kiev pe tema conductei Drujba

Premierul ungar, Viktor Orbán, a susținut că Zelenski ține conducta închisă din motive politice, acuzându-l că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria, programate pentru 12 aprilie. Orbán a calificat aceste acțiuni drept o încălcare a suveranității naționale și l-a numit pe liderul ucrainean „mincinos”.

În replică, Zelenski a declarat anterior, în luna martie, că este „obligat”să repornească Drujba, dar a subliniat că această decizie ridică întrebări legate de sancțiunile impuse Rusiei. „Sunt obligat să repornesc Drujba. Cum este asta diferit de ridicarea sancțiunilor împotriva rușilor? Vindem petrol rusesc sau nu?”, a spus președintele ucrainean.

Comisia Europeană a intervenit moderat în acest conflict, afirmând că urmărește „îndeaproape evoluțiile” și că Bruxelles-ul și Kievul sunt „aproximativ sincronizate în ceea ce privește anotimpurile”. Totuși, oficialii europeni nu au oferit detalii suplimentare despre situație, limitându-se la a reitera disponibilitatea de a trimite o misiune de constatare a faptelor în Ucraina, fără alte actualizări.

Pe fondul acuzațiilor venite din partea Ungariei, Kievul a adoptat o poziție rezervată, evitând declarațiile publice suplimentare privind relațiile cu Budapesta. Zelenski a afirmat în această săptămână că alegerile din Ungaria reprezintă o „chestiune internă” și că nu au legătură cu Ucraina, încercând astfel să evite escaladarea tensiunilor bilaterale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE