Situația a explodat după ce Zelenski l-a demis pe tânărul ministru civil al Apărării, Mykhailo Fedorov, decizie care a scos la iveală fracturi adânci privind strategia de război în fața Rusiei.

Ruptura totală de la vârful Apărării

Relația dintre ministrul Apărării, Mikailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, și generalul Oleksandr Sîrski devenise de mai mult timp de nesuportat.

Președintele Zelenski le-a explicat jurnaliștilor că tensiunile atinseseră un prag critic, cei doi refuzând să își mai vorbească direct, comunicarea fiind posibilă doar atunci când șeful statului acționa personal ca mediator.

Punctul de inflexiune s-a produs în această săptămână, când generalul Sîrski i-a prezentat președintelui un ultimatum prin care solicita ferm îndepărtarea lui Fedorov.

Zelenski a cedat presiunii generalului și l-a demis pe ministru, însă mișcarea s-a întors rapid împotriva conducerii armatei, transformându-se într-un bumerang politic și social.

Războiul viziunilor: drone moderne versus infanterie de asalt de tip sovietic

Dincolo de neînțelegerile personale, conflictul dintre Fedorov și Sîrski reflectă două doctrine militare total opuse. Fostul ministru al Apărării, susținut puternic de partenerii occidentali și de oficialii NATO pentru reformele sale transparente, promova un război asimetric, bazat pe digitalizare, automatizare și utilizarea masivă a dronelor.

Această strategie s-a concretizat recent prin atacurile ucrainene cu drone care au provocat pierderi grele în apropiere de Moscova și în regiunea Tambov.

De cealaltă parte, generalul Sîrski, școlit în tradiția militară sovietică, rămâne fidel unei abordări tradiționale, axate pe dueluri de artilerie și asalturi masive de infanterie.

Deși Fedorov i-a recunoscut public meritele lui Sîrski pentru apărarea cu succes a Kievului în 2022 și contraofensivele din Harkov și Herson, el a subliniat că tehnica războiului s-a schimbat radical.

„Dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să schimbăm comandantul-șef și șeful statului major general”, a declarat Mikailo Fedorov într-o conferință de presă, acuzându-l pe general că blochează modernizarea sistemului și facilitează corupția.

În rândul trupelor active și al veteranilor, Sîrski este o figură controversată. Unii soldați l-au supranumit „Măcelarul”, din cauza disponibilității sale de a accepta rate ridicate ale pierderilor umane în urmărirea obiectivelor stricte de pe câmpul de luptă.

El preluase comanda în februarie 2024, după înlocuirea extrem de popularului Valeri Zalujnîi, trimis ulterior ca ambasador în Marea Britanie.

Proteste masive în marile orașe

Decizia de a-l îndepărta pe Fedorov a declanșat o reacție publică fără precedent pe timp de război.

Mii de manifestanți, printre care mulți veterani și militari activi, s-au adunat în Piața Ivan Franko din fața biroului prezidențial din Kiev, dar și în stradă în orașe mari precum Lviv și Odesa, scandând „Sîrski afară!”.

Mișcarea de protest, coordonată online inclusiv de veterani cunoscuți precum Dmitro Koziatinski, cere imperativ demiterea generalului și reinstalarea lui Fedorov în funcție. Amplificarea rapidă a acestor demonstrații l-a forțat pe Volodimir Zelenski să își reevalueze strategia.

Evaluări de urgență pentru asigurarea frontului

Pentru a găsi o ieșire din acest impas major, președintele Zelenski reunește comandanții militari în acest weekend. Scopul este analizarea situației reale de pe linia frontului de 1.200 de kilometri și intervievarea potențialilor candidați capabili să preia conducerea forțelor armate.

Surse din administrația prezidențială indică faptul că Zelenski este hotărât să îl schimbe pe Sîrski, cu condiția găsirii unui lider care să garanteze o tranziție lină a puterii, fără a destabiliza defensiva în fața presiunii rusești.

Această criză internă vine într-un moment geopolitic extrem de delicat. Pe lângă problemele din armată, Zelenski încearcă în paralel să rezolve o altă ecuație complicată: numirea unui nou ambasador la Washington.

Prima sa opțiune, fosta prim-ministru Iulia Svîrîdenko, a refuzat inițial oferta în această săptămână, însă consilierii prezidențiali fac presiuni pentru a o convinge să accepte postul, considerat vital pentru menținerea relațiilor cu viitoarea administrație Trump de la Casa Albă.

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