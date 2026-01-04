„Ce pot să spun aici? Dacă se poate face asta dictatorilor, atunci Statele Unite ale Americii știu ce trebuie să facă în continuare”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Deși nu a făcut nicio referire directă la Rusia sau la liderul acesteia, Vladimir Putin, contextul declarației lasă să se înțeleagă că mesajul ar putea fi îndreptat în mod indirect către acesta.

În continuare, președintele Ucrainei a susținut poziția oficială a Ministerului ucrainean al Afacerilor Externe, care nu a contestat operațiunea specială desfășurată de SUA în Venezuela și a reiterat faptul că regimul lui Nicolás Maduro este considerat ilegitim.

De partea cealaltă, Rusia exultă după ce Donald Trump a „anexat” venezuela și l-a capturat pe Nicolas Maduro.

Comentând operațiunea SUA din Venezuela, Aleksandr Dughin, ideologul lui Vladimr Putin,a declarat că „Trump ne arată cum să acționăm”.

„Dar cel mai important, „Ucraina trebuie să fie a noastră”, a conchis acesta. Pentru a realiza acest lucru, el spune: „Fă ca Trump, dar fă mai bine decât Trump. Și mai repede”.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că forţele speciale americane l-au capturat pe Nicolas Maduro în urma unei „operaţiuni de mare amploare”.

Potrivit autorităţilor americane, liderul venezuelean ar urma să fie judecat în SUA pentru acuzaţii legate de trafic de droguri şi terorism.