Kievul a discutat cu Trump despre prezenţa unor trupe americane în Ucraina

Volodimir Zelenski și-a reiterat angajamentul față de negocierile de pace în curs, declarând că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus, în orice format.

De asemenea, președintele Ucrainei a dezvăluit marţi, 30 decembrie, într-o discuţie cu presa pe un grup WhatsApp, că a discutat despre prezenţa unor trupe americane în Ucraina cu Donald Trump, în cadrul negocierilor cu privire la garanţiile de securitate care urmează să fie oferite Ucrainei, relatează AFP.

„Acestea sunt trupe americane, iar prin urmare America este cea care ia asemenea decizii. Bineînţeles, discutăm despre acest lucru cu preşedintele (american Donald) Trump şi cu reprezentanţii Coaliţiei de Voință. Ne-ar plăcea acest lucru. Ar fi o poziţie puternică în privinţa garanţiilor de securitate”, a declarat Zelenski.

Ucraina spune că nu există probe ale unui atac cu drone împotriva reşedinţei lui Putin

Aceste declarații au fost făcute în contextul în care Moscova a acuzat Ucraina de un atac cu 91 de drone asupra reședinței personale a liderului rus, dar nu a reușit să ofere „dovezi plauzibile” pentru afirmațiile sale, potrivit ministrului ucrainean de externe, Andrii Sybiha.

Rusia a refuzat să furnizeze dovezi ale unui presupus atac cu drone ucrainene asupra reședinței personale a președintelui Vladimir Putin din Valdai. Într-o declarație a Ministerului Apărării din Rusia s-a afirmat că 49 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Bryansk, la 450 km de Valdai, una deasupra Smolensk și 41 deasupra regiunii Novgorod.

Cu toate acestea, Zelenski declară că aliaţii Kievului au posibilitatea să verifice faptul că acuzaţiile Moscovei, potrivit cărora un atac ucrainean cu dronă a vizat o reşedinţă a preşedintelui rus, sunt „false”.

În urma acestor acuzaţii, „echipa noastră de negociatori a intrat în contact cu echipa americană, au examinat detaliile şi am ştiut că este fals. Şi bineînţeles că partenerii noştri pot verifica, cu ajutorul capacităţilor tehnice că este fals”, a declarat el în această conferinţă de presă online.

De asemenea, Volodimir Zelenski a anunţat marţi că o reuniune cu lideri din ţări aliate ale Kievului este prevăzută la 6 ianuarie în Franţa.

