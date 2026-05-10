Conform Administrației Prezidențiale, reuniunea la nivel înalt se va concentra pe consolidarea apărării regionale.

Evenimentul va fi coprezidat de președintele Nicușor Dan și de omologul său din Polonia, Karol Nawrocki, având ca temă centrală: „Delivering More for Transatlantic Security” (Asigurarea unei securități transatlantice sporite).

Lista participanților

La reuniunea de la București vor lua parte lideri importanți de la nivel european și euroatlantic.

Oficiali internaționali și parteneri strategici: Mark Rutte, secretarul general al NATO Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei Thomas DiNanno, subsecretar de Stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională

Șefi de Stat: Gitanas Nausėda, președintele Lituaniei Alar Karis, președintele Estoniei Petr Pavel, președintele Cehiei Edgars Rinkēvičs, președintele Letoniei Peter Pellegrini, președintele Slovaciei Alexander Stubb, președintele Finlandei

Șefi de Guvern și Înalți Demnitari: Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei Pål Jonson, ministrul apărării din Suedia Espen Barth Eide, ministrul afacerilor externe din Norvegia Benedikt Árnason, secretar de stat permanent (Cancelaria Prim-ministrului Islandei) Nikolay Milkov, ambasador și reprezentant permanent al Bulgariei la NATO Kissné Hlatki Katalin, ambasadorul Ungariei în România.



Ce este Formatul București 9 (B9)

Formatul B9 reprezintă o platformă de coordonare a statelor aliate de pe Flancul Estic al NATO.

A fost fondat în 2015, la București, la inițiativa președinților Klaus Iohannis și Andrzej Duda, ca un răspuns direct la deteriorarea climatului de securitate provocată de anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina din 2022, reuniunile B9 au devenit esențiale pentru gestionarea implicațiilor războiului asupra Flancului Estic. Totodată, formatul servește drept o platformă vitală pentru consultările transatlantice regulate cu Statele Unite.

